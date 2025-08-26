Svédország hatalmas üzletet kötött – hála Magyarországnak

Svédország és Thaiföld már aláírta a papírokat

A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá. A Saab emellett egy olyan ipari ellentételezésről szóló megállapodást is aláírt a thaiföldi hadsereggel, amely az „ipari együttműködésen túl jelentős védelmi technológiák átadását” irányozza elő.

Thaiföld már régóta Gripen-felhasználó, így jól ismeri a típus azon pozitív tulajdonságait, amelyek nagy hasznára vannak a Thai Királyság hadseregének. Thaiföld a piacon elérhető legmodernebb harci repülőgépet választotta ahhoz, hogy felépítse a stratégiai önállóságát és függetlenségét védő légiflottája új generációját

– jelentette ki a közleményben Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója. A thaiföldi légierő júniusban jelentette be azt a szándékát, hogy Gripen vadászgépek vásárlása révén cseréli le az 1980-as években beszerzett amerikai F–16 A/B típusú vadászgépeit.

A svéd parlament ezután hatalmazta fel a kormányt arra, hogy megállapodásokat kössön Thaifölddel legfeljebb 12 Gripen JAS–39 E/F típusú vadászgép eladásáról – közölte a skandináv ország kormánya közleményben.