Thaiföld döntést hozott négy JAS–39 Gripen vadászgép beszerzéséről és a leszállításról szóló szerződést Svédországgal augusztus 25-én írták alá. A magyar Gripenek korábban már bizonyították, hogy versenyképesek a nemzetközi porondon: a NATO Balti Légtérrendészeti misszióján éles bevetéseken is részt vettek. A Magyar Honvédség 14 meglévő svéd gyártmányú JAS–39 Gripen mellett 2024-ben döntött a további négy JAS–39C beszerzéséről. Az új repülőgépek 2025-ben és 2026-ban kerülnek Magyarországra, erősítve a légierő képességeit – írja az Origo.
Svédország hatalmas üzletet kötött – hála Magyarországnak
Thaiföld megvásárolja a svéd Saab vállalattól négy Gripen JAS–39 E/F típusú repülőgépét, az üzlet értéke 5,3 milliárd svéd korona, azaz körülbelül 190,56 milliárd forint. A svéd cég hétfői bejelentése szerint ezzel Svédország jelentős exportot könyvelhet el. Magyarország NATO-tagországként bizonyította, hogy a Gripen típusú vadászgépek megbízhatóan teljesítenek a legmodernebb követelményeknek megfelelően.
Svédország és Thaiföld már aláírta a papírokat
A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá. A Saab emellett egy olyan ipari ellentételezésről szóló megállapodást is aláírt a thaiföldi hadsereggel, amely az „ipari együttműködésen túl jelentős védelmi technológiák átadását” irányozza elő.
Thaiföld már régóta Gripen-felhasználó, így jól ismeri a típus azon pozitív tulajdonságait, amelyek nagy hasznára vannak a Thai Királyság hadseregének. Thaiföld a piacon elérhető legmodernebb harci repülőgépet választotta ahhoz, hogy felépítse a stratégiai önállóságát és függetlenségét védő légiflottája új generációját
– jelentette ki a közleményben Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója. A thaiföldi légierő júniusban jelentette be azt a szándékát, hogy Gripen vadászgépek vásárlása révén cseréli le az 1980-as években beszerzett amerikai F–16 A/B típusú vadászgépeit.
A svéd parlament ezután hatalmazta fel a kormányt arra, hogy megállapodásokat kössön Thaifölddel legfeljebb 12 Gripen JAS–39 E/F típusú vadászgép eladásáról – közölte a skandináv ország kormánya közleményben.
Thaiföld jelenleg 11 régebbi Gripen, valamint több tucat F–16-os vadászrepülőgépet üzemeltet.
A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a JAS–39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt.
Júniusban a magyar Gripenek is részt vettek a többnemzeti Saber Guardian 2025 hadgyakorlaton, amiknek csapásmérő erejükről ezúttal elképesztő felvétel született.
Orosz repülőgépeket fogtak el a magyar Gripenek
Borítókép: Gripen JAS–39 repülőgép (Fotó: AFP)
