Súlyos baleset történt a Győr Rally második napján + fotó

Személyi sérüléssel járó baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán, a súlyos baleset miatt törölték a verseny egyik szakaszát – közölte a Kisalföld.

A lap szerint a bakonyi kisgyónbányai gyorsasági futam célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó. A járművek elsodortak négy embert, valamint két versenyző is megsérült.

Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

A baleset után szerencsére jó hírek is érkeztek. A vétlen csapat, a Bodogán Motorsport versenyzői a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból bejelentkezve írták, hogy rendben vannak, a sérült bíróknak pedig gyors gyógyulást kívántak.

