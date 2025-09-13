Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

Súlyos baleset történt a Győr Rally második napján + fotó

A versenyzők jól vannak.

2025. 09. 13. 20:50
Személyi sérüléssel járó baleset történt a III. Győr Rally második gyorsasági szakaszán, a súlyos baleset miatt törölték a verseny egyik szakaszát – közölte a Kisalföld.

A lap szerint a bakonyi kisgyónbányai gyorsasági futam célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó. A járművek elsodortak négy embert, valamint két versenyző is megsérült. 

Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

A baleset után szerencsére jó hírek is érkeztek. A vétlen csapat, a Bodogán Motorsport versenyzői a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházból bejelentkezve írták, hogy rendben vannak, a sérült bíróknak pedig gyors gyógyulást kívántak.

Borítókép: Súlyos baleset történt a Győr Rally második szakaszán (Forrás: Facebook/Bodogán Motorsport)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

