A félig álcázott raliautó után most itt a teljesen álcázott utcai Mokka GSE

Május végén ismerhettük meg az Opel Mokka szabadidő-autó legújabb GSE változatát, egészen pontosan egy raliautót építettek fel a nagy teljesítményű villanymotoros hajtás köré. Hollandiában már láthatták az ELE Rallyn a szurkolók mozgás közben az újdonságot, amelyről most hivatalosan is elismerték, hogy lesz rendszámos, bárki számára megvásárolható változata is. Érdekes módon amíg a raliautónál a hátsó részt álcázták, a mostani bejelentéshez csatolt sajtófotókon teljes álcázással látjuk az utcai autót – azért az kivehető, hogy legfeljebb a légterelők méretében lesz majd némi eltérés a mostani megjelenéshez képest.

„Már az Opel Mokka GSE Rally fejlesztésekor is felmerült bennünk, hogy ezt a közvetlen és kompromisszummentes vezetési élményt a hétköznapi autósokkal is meg kell osztanunk. Éppen ezért született meg a döntés, hogy sorozatgyártásba visszük a Mokka GSE-t” – mondta az Opel alelnöke, Marc Fetzer. A technikáról annyit tudunk, hogy az első kerekeket 280 LE/345 Nm teljesítményű villanymotor hajtja, és minden bizonnyal ott lesz a fedélzeten a testvérmodelleknél használt mechanikus részlegesen önzáró differenciál is. Jelenleg még folyamatban van a fejlesztés, de várhatóan még az idén bemutatkozik az Opel Mokka GSE szériaváltozata.