Rétvári Bence: Mintegy hatmilliárd forintból épül meg a Váci Szakképzési Centrum Központi Tanműhelye

Az új tanműhely a legmodernebb technológiákkal felszerelve több mint ötezer diák számára biztosítja különböző szakmák elsajátítását – mondta az államtitkár.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 03. 16:14
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
Közel hatmilliárd forintból épül a Váci Szakképzési Centrum Központi Tanműhelye, amely a legmodernebb technológiákkal felszerelve 5300 diák számára biztosítja különböző szakmák elsajátítását – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Vácon.

Rétvári Bence a tanműhely alapkőletételi ünnepségén elmondta, hogy a tervek szerint a létesítmény a jövő nyárra elkészül, így a következő tanévben már használatba is vehetik majd a tanulók. Hozzátette: a műhely modern technológiája is igazolja, hogy nem a Nyugat-Európából kiszorult, kikopott technológiák újrahasznosítása, hanem a legmodernebbek alkalmazása a kormány célja. A 2010 előtti világnak vége van – fűzte hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence beszélt arról is, hogy sokféle képzés lesz a szakképzési központban: CNC- és gépi forgácsolási, elektronikai, informatikai, távközlési, kreatív labor, közgazdasági, rendészeti, szállítmányozási, de szakácsokat és cukrászokat is képeznek majd itt. A magyar és külföldi vállalkozásokkal a központ napi kapcsolatban van, olyan képzéseket indítanak, amelyekre a környéken szükség van.

Az államtitkár elmondta, hogy a felépülő okosépület modern, több funkciót is ellátó és közel nulla energiaigényű lesz, energia- és környezettudatos működéssel. Hozzátette, hogy a bővülő képzési területek között szerepel az alternatív hajtású gépjárművek diagnosztikai laborja, ami már a jövő technológiája. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kiemelte: a kormány hisz abban, hogy a szakképzésben rengeteg potenciál van, ezért indította útjára a XXI. századi szakképző intézményfejlesztési programot, melyben 34 oktatási intézmény újulhat meg 96 milliárd forint értékben. A program részese a Váci Szakképzési Centrum új központi tanműhelye is. Az államtitkár szerint a magyar szakképzés világszínvonalú, ezt igazolják az elmúlt években elért dobogós helyek a szakképzési európai és világversenyeken. 

Hozzátette, hogy öt év telt el a Szakképzés 4.0 elindítása óta, az öt év alatt a kormány visszaadta a szakmák becsületét. Öt év alatt megtörtént a fordulat, ma már mindenki tudja, hogy a jó szakember aranyat ér – fűzte hozzá Varga-Bajusz Veronika.

Az államtitkár azt mondta, hogy az eddigi eredmények mellett sem állhatunk meg, mert a XXI. század kérdése nem az, hogy mit dolgozol, hanem hogy hogyan dolgozol. A magyar ipar által előállított termékek 71 százaléka a high-tech kategóriába tartozik, ami ugyanakkora arány, mint Németországban, amivel vezetjük is a világranglistát – fűzte hozzá az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika elmondta, hogy Magyarország szakképzése 2030-ra a világ legjobb, a munkaerőpiac kihívásaira magyar választ adni tudó modellje lesz. Hozzátette, hogy ezért fejleszti tovább a kormány további százmilliárd forinttal az infrastruktúrát, ezért emeli tovább az oktatói béreket, ezért fordít több tíz milliárd forintot tehetséggondozásra és hátrányos helyzetű diákok felemelésére. És ezért választják majd tízből heten a szakképzést, ezért lesz biztosított szinte minden diáknak a duális képzés, és így lesz Magyarország a jelen szakképzési erőközpontja és a jövő szakképzési nagyhatalma – tette hozzá az államtitkár.

 

Borítókép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

