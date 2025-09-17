Magyar PéterSzalay-Bobrovnicky KristófRuszin-Szendi Romolusz

Ruszin-Szendi ellen korábban már intézkedni kellett: nem volt hajlandó eltenni éles fegyverét

Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkarifőnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett – írja Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint Magyar Péter hazugságokkal próbálja elterelni a figyelmet, miközben maga is elismerte: embere, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jár rendezvényekre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 18:21
Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Youtube)
„Magyar Péter ismét terel, hazudozik és támad. Azt még ő is elismerte, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel járkál. Ez veszélyes és elfogadhatatlan” – írja Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Képernyőfotó

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél.

 

Ruszin-Szendi ellen intézkedni kellett

Magyarország honvédelmi minisztere kifejtette: Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkari főnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, és emiatt intézkedni kellett.

Nem igaz tehát, hogy ezt az őt ért állítólagos politikai támadások miatt teszi, már korábban is töltött fegyverrel járt-kelt.

„Egyébként valaki már szólhatna MP-nek, hogy az EU 27 tagállamából 26-ban, de még a harcoló feleknél, Ukrajnában és Oroszországban sem katona a védelmi miniszter. Ennek már a felvetése is a polgári demokráciában a feladatkörök súlyos nem értését és ismerését árulja el. És ők akarnak kormányozni?”– tette fel a kérdést a miniszter.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

