Megszólalt Schmidt Mária a miniszterelnök nyaralásáról

Ha Magyar Péter nyaral, nem szólnak, ha Orbán Viktor, akkor máris a zsebében turkálnak.

Magyar Nemzet
Forrás: ATV2025. 09. 01. 17:38
„Mindenki megengedhet magának a horvát tengerparton egy vagy két hetet, kivéve az ország miniszterelnökét?” – tette fel a kérdést Schmidt Mária. A Terror Háza Múzeum főigazgatója az ATV-nek adott interjúban rámutatott arra a kettős mércére, amelyet Orbán Viktorral és Magyar Péterrel kapcsolatban sokan alkalmaznak. Mindez ráadásul a két politikus nyaralásával kapcsolatban volt kifejezetten szembetűnő.

Schmidt Mária elmondta, hogy meghívta horvátországi nyaralójába Orbán Viktort, aki el is fogadta a meghívást. „Meghívtam, meglátogatott, ott töltött pár napot. Ő nem tud elmenni egy szállodába, nem tud elmenni bárhová, mert megismerik, percenként odamennek hozzá… nem tud úgy kikapcsolódni. Nyilván azért is szállt most vitorlás hajóra, hogy a nyílt tengeren legyen… Nem mindenki szereti, ha lefotózzák, miközben úszik, fürdik. Lehessen már neki is néha magánélete!” – mutatott rá a főigazgató.

Mindenki megengedhet magának a horvát tengerparton egy vagy két hetet, kivéve az ország miniszterelnökét? Hagyjuk már ezt! Milyen álságos dolog! Miközben elolvasom az interneten, hogy a különböző celebek a Maldív-szigetekre járnak, meg a Bahamákra, de ott senki nem emel kifogást?

– tette fel a kérdést Schmidt Mária.

A főigazgató ezek után rávilágított arra a kettős mércére, amelyet Orbán Viktorral és Magyar Péterrel kapcsolatban alkalmaznak folyamatosan a baloldalon.

Magyar Péter is elment a gyerekeivel nyaralni az olasz tengerpartra, és senki nem kutatta ki, mi mennyibe került, nem emelt kifogást

– emelte ki. Majd feltette a költői kérdést: „Az olcsóbb, mint Horvátországba elmenni?”

Schmidt Mária azt is kifejtette a Tisza Párt elnökével kapcsolatban, hogy szerinte a magyarok, amikor a jövőjükről fognak szavazni 2026 tavaszán, akkor egy olyan blöffnek, mint Magyar Péter, nem fognak bedőlni. Márki-Zay Péternek se dőltek be, pedig mögötte azért volt egy csapat, ott állt az „összes” létező ellenzéki párt – tette hozzá.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

