Sorsfordító – A végvári harcok és életek + videó

Arról már részletes információkat kaptak műsorunkban, hogy az oszmán-török hódítás milyen katasztrófával járt az országra nézve.

Ennek az időszaknak volt egy hasonlóan szomorú, de a magyar habitushoz közelálló része, mégpedig a végvári harcok, a végvári bajvívások és a végvári élet.

A Sorsfordító friss adásban ezt az időszakot elemezte Vésey Kovács László, a Pestisrácok.hu munkatársa és Kanász Viktor, a Hadtörténeti Intézet és múzeum kutatója.

Ahogy podcastműsorunkban elhangzott, ennek a végvári életnek volt egy mondhatni korabeli sztárja, aki európai ismertségre tett szert.

Ő pedig nem más, mint Thury György, aki több helyen volt várkapitány.

Vésey Kovács László szerint az ő életén keresztül érdemes elemezni a témát. Mint fogalmazott, az ő ténykedése erősen hozzáfűződik a török hódítás első időszakához, az élettörténete összefonódott mindennel, ami abban az időszakban végbement. Bár azt sem lehet pontosan tudni, mikor született, a történészek is különféle dátumokat adnak meg, hiába vitás kérdések ezek is.

Kanász Viktor visszautalt arra, hogy köznemesi családból származott, az ifjúságáról keveset tudunk, mondhatni ködbe veszett, az írott forrásokban először Ság kapcsán, ami a mai Ipolyságot jelenti, ott az esztergomi érsek egyik lovasaként szolgált. Innentől kezdve került be a közéletbe és amit tudunk, hogy tíz éven keresztül harcolt a Felvidéken.

A kutató kiemelte, hogy

a legelső haditette, amivel beírta magát a korszakba és ismertségre tett szert, amikor egy csatában megmentette az olasz segélyhadakat.

Karrierje felível, és már azt is megengedik neki, hogy bajvívásban vegyen részt, majd jön a várkapitányi rang. Részletesen kifejti mindezt a Sorsfordítóban és új ismereteket is átad műsorvezetőnk és vendége.