Sorsfordító – Valóban bűnös nép a magyar? + videó

Kollégánk azzal indította a műsort, hogy minden problémánk kiindulópontja Trianon és valamennyi problémánk ebből fakadt később, ugyanakkor a legtöbb morális probléma a II. világháború időszakához kapcsolódik. Mint fogalmazott, minden a németekhez köthető, amiben az a különleges, velük kapcsolatban mindig a magyarokat sikerül társtettesként kihozni, de miért van ez, hogy más „bulijában” mi voltunk az elkövetők? – tette fel a kérdést Vésey Kovács László.

Máté Áron történész erre úgy reagált, hogy ez valóban egy téves beállítás, ugyanis van egy ilyen jellegű megközelítés vagy elbeszélésmód. Megerősítette, hogy a németek körül forgott a „sztori”, ez teljesen nyilvánvaló. Megjegyezte egy sajátos példán keresztül azt is, ha egy gimnazista osztályként képzeljük el Európát, akkor van a régi tanár kedvence, a britek, jön az új stréber, a kicsit kiállhatatlan gyerek, aki tényleg jó, ő focizik jól, de valahol szívtelen egy kicsit, ez Németország, valamint ott voltak egy nagy medveként az oroszok. Akkor nagyon szeretett mindenki háborúzni, ami a mostani időben is látható, az akkori értelmiség is éljenezte a háborút, mert unatkoztak. Mint fogalmazott, ma is egy kicsit ezt érzi az emberiség, hiszen Európában nagyon régen nem volt háború.

Majd visszatértek az I. világháború körülményeire, ahol mi lényegében több tűz között álltunk, és ha valaki, Tisza István nagyon nem akarta ezt a háborút, majd az osztrákok megtörték. Hogy miért vagyunk mi mégis bűnösök mások szemében, adásunkban hosszan részletezte műsorvezetőnk és kollégája.