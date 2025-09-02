Szabadnapos rendőr akadályozta meg a rablást

Egy platós teherautóból próbál meg pár dolgot ellopni a 34 éves G. Ottó Vácon egy autósbolt előtt. A Police.hu tájékoztatása szerint a fiatalember az anyósülés felöli első ablakát betörte, és kutatni kezdett benne.

Talált egy páncélkazettát, aminek a zárjában felejtették a kulcsot.

Kinyitotta, és az abban lévő készpénzt elkezdte eltenni. Ekkor megjelent a teherautó sofőrje, aki számonkérte a férfit. Az elkövető a sértettet megütötte, majd megpróbált elszaladni.

Sietségében azonban a kipakolt pénzköteg egy részét elszórta,

ráadásul a sofőr is utána szaladt segítségért kiáltva. Ezt hallva odafutott két férfi, akik közül az egyik egy szabadnapos rendőr volt, Kriván Mátyás főtörzsőrmester. Az agresszív támadót földre vitték. Segítségükkel

a mintegy félmillió forint teljes egészében visszakerült a tulajdonosához.

A váci rendőrkapitányság a 34 éves férfi ellen rablás bűntette miatt indított eljárást. A nyomozás szeptember 1-jén bíróság elé állítással zárult.