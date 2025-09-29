Hatalmas összegű projekteket jelentett be a kormány, jól járnak az idegennyelvet tanulók

Két új projektet indít a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a szakképzésben: az egyik az idegennyelvi képzést, a másik az ágazati képzőközpontok létrehozását támogatja – jelentette be Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Mint hangsúlyozta, a kormány összesen 15 milliárd forintot ad a két projektre, melyből az idegennyelvi képzés támogatására 8,9 milliárd forintot biztosítanak.

A projekt elérhető lesz országszerte az állami, valamint a nem állami szakképző intézményekben, továbbá a felnőttképzésben tanulóknak is. A tervek szerint 40-114 intézmény pályázhat a keretösszeg erejéig, 10 és 350 millió forint közötti értékben.

Az iskolákra bízzák, hogy a projekten elnyert forrásokat mely idegennyelvek tanulásának erősítésére fordítják – tette hozzá az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A másik projekttel a kormány 6,2 milliárd forintból az ágazati képzőközpontokat támogatja.

Korábban már létesültek ilyen központok, jelenleg azonban 18 olyan szakképzési centrum működik, ahol a központok még nem jöttek létre, ezért az eddig kimaradó intézmények pályázhatnak.

Az ágazati központok legfontosabb erénye a duális képzések megerősítése, mivel ezekben a képzőközpontokban hozzák össze a tanulókat a főként kis- és középvállalkozásokkal. A duális képzésekben már 60 ezren vesznek részt, az állam kétmillió forintot fordít egy fiatalra ebben az oktatási rendszerben, az összeg adójóváírás formájában marad a vállalatoknál.

– Ezzel is a fiatalok munkaerőpiaci felkészültségét támogatjuk, de ez egy kiváló lehetőség a vállalkozásoknak is a munkaerő-utánpótlás biztosítására. Abban bízunk, hogy ezeknek a projekteknek a segítségével 2030-ra Magyarország szakképzési nagyhatalom lesz, és a versenyeken minél jobb eredményeket mutatunk fel, amelyben már most is jó úton járunk – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Új lendület és kimagasló eredmények a szakképzésben

Az államtitkár szerint a szakképzés új lendületet kapott és egyre jobban teljesít, amit az OECD is bronzéremmel jutalmazott, a minisztérium pedig több projekttel segíti a szakképzőintézmények eddigi eredményeit.

A szakképzés az elmúlt öt évben teljesen átalakult, valós segítség lett a fiataloknak és a gazdaságnak, melynek köszönhetően olyan sikerekkel büszkélkedhet, mint az Euroskills-versenyen elért négy arany-, két ezüst-, öt bronz- és öt kiválósági érem.

Ezenfelül az is sokat javított a szakképzés helyzetén, hogy átadták az ágazati tudásközpontokat, amelyek eddig öt helyszínen jöttek létre 21 milliárd forint értékben – emlékeztetett.