Nagyon jó hír érkezett: folytatódik az Esélyteremtő program a szakképzésben

Az Esélyteremtő program eredményeként csökken a lemorzsolódás és az évismétlések száma, miközben javul a diákok tanulmányi átlaga – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szombaton az MTI-vel.

Forrás: MTI2025. 09. 28. 12:55
A tárca kiemelte: a 2024 indult Esélyteremtő program (ETP) részeként most újabb pályázati lehetőség nyílt a szakképzésben dolgozó oktatóknak, ennek célja a fokozott segítségre szoruló tanulók támogatása, a lemorzsolódás kockázatának csökkentése, a bevont tanulók tanulmányi eredményeinek javítása.

Az oktatók 2–5 kiválasztott tanuló számára tarthatnak egyéni foglalkozásokat, elősegítve ezzel a tanulmányi eredmények javulását és a kompetenciáik fejlesztését – ismertették.

Tájékoztatásuk szerint az Esélyteremtő Programot a Kréta Early School Leaving (ESL) előrejelző rendszere támogatja, amely a tanulmányi érdemjegyek alapján folyamatosan nyomon követi a diákok teljesítményét, és figyeli a hiányzások számát. Az esetleges problémák korai felismerésével még időben megakadályozható a diákok lemorzsolódása.

A KIM kiemelte: a program folytatásaként immár negyedik alkalommal pályázhatnak az oktatók a támogatásra. A sikeres pályázat és a program megvalósítása esetén egyszeri, bruttó 300 ezer forint juttatásban részesülnek.

Az előző időszakban 340 szakképző intézmény mintegy 3500 oktatója és csaknem 11 ezer tanulója vett részt a programban – írták.

Rámutattak arra: a tavasszal programba bevont tanulók tanulmányi átlaga 2,69-ről 2,95-re javult. Az ESL modul jelzőrendszerében a program kezdetekor legalább egy tantárgyból bukásra álló tanulók száma 2998 volt, ez a program végére 732-re csökkent, vagyis a tanulók 75 százaléka javított az eredményén.

Az igazolatlan mulasztások számának alakulásának tekintetében is a legtöbb szakképző intézményben javuló trend figyelhető meg a program hatására - összegezték a tapasztalatokat.

Kitértek arra, hogy hogy a szakképző intézmények a tanulmányi eredmények mutatóinak javulásán túl az egyes kompetenciaterületeken – az alapkompetenciák, a tanulási motiváció, a szociális és személyes kompetenciák terén – mutatkozó pozitív változásról is beszámoltak.

A szövegértési, logikus gondolkodás, lényeglátás kompetenciaterületek mellett a szociális kompetenciák fejlesztése érdekében a program során konfliktuskezelési technikákat ismerhettek meg a tanulók, illetve a társas kapcsolataik terén mutatkozott meg jelentős változás. Erről a mentorált diákokat tanító oktatók, szülők is pozitív visszajelzést adtak. A személyes kompetenciák közül sokat fejlődött a tanulók önismerete, elmozdultak a helyesebb önértékelés, a pozitív énkép kialakításának irányába és a tanuláshoz való viszonyuk is javult, ami előfeltétele annak, hogy a mentorálás hatása a program lezárulása után is folytatódjon - ismertették.

A program eredményességéről, hasznosságáról mind a szakképzési centrumok visszajelzései, mind az egyes indikátorok alapján megállapítható, hogy azok kifejezetten pozitívak

– idézték a program negyedik ütemének indulása kapcsán Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.

Hozzátette: 

az Esélyteremtő program hatékonyságát és eredményességét mutatja, hogy a évismétlésre veszélyével fenyegetett tanulók száma jelentősen csökkent, a diákok tanulmányi átlaga javult, valamint az igazolatlan mulasztások száma is alacsonyabb

– áll a közleményben.

Borítókép: Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

