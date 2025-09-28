Nagyon jó hír érkezett: folytatódik az Esélyteremtő program a szakképzésben

A tárca kiemelte: a 2024 indult Esélyteremtő program (ETP) részeként most újabb pályázati lehetőség nyílt a szakképzésben dolgozó oktatóknak, ennek célja a fokozott segítségre szoruló tanulók támogatása, a lemorzsolódás kockázatának csökkentése, a bevont tanulók tanulmányi eredményeinek javítása.

Az oktatók 2–5 kiválasztott tanuló számára tarthatnak egyéni foglalkozásokat, elősegítve ezzel a tanulmányi eredmények javulását és a kompetenciáik fejlesztését – ismertették.

Tájékoztatásuk szerint az Esélyteremtő Programot a Kréta Early School Leaving (ESL) előrejelző rendszere támogatja, amely a tanulmányi érdemjegyek alapján folyamatosan nyomon követi a diákok teljesítményét, és figyeli a hiányzások számát. Az esetleges problémák korai felismerésével még időben megakadályozható a diákok lemorzsolódása.

A KIM kiemelte: a program folytatásaként immár negyedik alkalommal pályázhatnak az oktatók a támogatásra. A sikeres pályázat és a program megvalósítása esetén egyszeri, bruttó 300 ezer forint juttatásban részesülnek.

Az előző időszakban 340 szakképző intézmény mintegy 3500 oktatója és csaknem 11 ezer tanulója vett részt a programban – írták.