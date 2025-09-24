Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Szalay-Bobrovniczky Kristófmagyar honvédségADAPTIVE HUSSARShonvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar katona ott is helytáll, ahol más megállna

Épületharcászati kiképzést gyakoroltak az ADAPTIVE HUSSARS 2025 összhaderőnemi országvédelmi gyakorlat részeként.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 10:14
Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
A keleti országrészben átcsoportosított lövész századaink épületharcászati kiképzést gyakoroltak az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi országvédelmi gyakorlat keretében

 – írta Facebook-posztjában Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő Adaptive Hussars gyakorlat október közepéig tart. 

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke korábban elmondta, hogy a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországra települt NATO-vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek.

