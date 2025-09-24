Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar katona ott is helytáll, ahol más megállna

A keleti országrészben átcsoportosított lövész századaink épületharcászati kiképzést gyakoroltak az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi országvédelmi gyakorlat keretében

– írta Facebook-posztjában Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő Adaptive Hussars gyakorlat október közepéig tart.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke korábban elmondta, hogy a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországra települt NATO-vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek.