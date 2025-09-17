Szánthó MiklósRuszin-Szendi Romuluszposzt

Szánthó Miklós: Valóban, Ruszin úr?

Kényes kérdéseket tett fel közösségi oldalán Szánthó Miklós Ruszin-Szendi Romulusznak.

2025. 09. 17. 19:37
Szánthó Miklós Ruszin-Szendi Romulusz legfrissebb, közösségi oldalára feltett posztjára reagált, kínos kérdéseket téve fel a Tisza politikusának. 

„Akkor egy újságíró-lökdösés és egy »viszket a tenyerem« glockviselés közben megkérdezhetné a kis brüsszeli tiszás kollégáit, hogy egy hónapja ugyan miért szavazták meg a migrációs paktum felgyorsítását?” – kérdezte Szánthó Miklós.

Hozátette: „De elbeszélgethetne ugyanígy Darth Weber úrral is – Magyar Péternek biztos megvan a száma a néppárti regiszterben –, aki évek óta azon dolgozik, hogy lebontsa a magyar határvédelmet. Aki kötelező migránskvótát és gettókat akar, aki szerint nem létezik nemzeti szuverenitás, aki a Willkommenskultur lelkes híve – és aki, igen, állandóan azért nyeszteti Magyarországot, hogy engedjük be a migránsokat.

Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” – írta Szánthó Miklós.

„Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának, de legalább ezt vallja be” – zárta a posztját az Alapjogokért Központ főigazgatója.

