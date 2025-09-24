Száz éves korában meghalt a közismert MÁV-szignál szerzője

Búcsúzunk Székely Tamástól, aki a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Központi Főnökség Rádió- és Készülékfejlesztési Csoport vezetőjeként, egyetlen zeneművel írta be magát a történelembe – adta hírül a MÁV-csoport a közösségi oldalán. Mint felidézték,

ő volt az, aki 1964-ben üzembe állított MÁVOX hangrendszer adottságait ismerve, a MÁV jeligés pályázatára benevezve, 1972-ben megalkotta a D-A-H-A-Fisz-G-Fisz dallamsort.

Nem csupán egy szignált tervezett, hanem egy teljesen elektronikus, mozgó elemek nélküli műszaki berendezést is hozzá, a DG-1-et (dallamgenerátor 1), amely 1973 októberében csendült fel először a Keleti pályaudvaron.

A „Tilinkó”, ahogy az utasok kedvesen becézték, a MÁV egységes utastájékoztatásának alapja lett, és mára igazi hungarikummá nemesedett. A dallam célja az volt, hogy felkészítse az utazókat a fontos közleményekre, felváltva az egyhangú „Figyelem, figyelem!” felhívásokat.

Székely Tamás munkája bebizonyította, hogy egy mérnöki zsenialitás és egy finom dallam párosításával olyan emlékezetes hangzásvilágot lehet teremteni, amely generációkon át elkísér minket. Az életének 100. évében elhunyt Székely Tamás emlékét a MÁV örökké megőrzi – írta a vasúttársaság.