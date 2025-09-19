Gyurcsány Ferenc még adós a válasszal, hogy miért mondott le végül 2009-ben

Meddig lehet a múlttal zsarolni valakit? – tették a fel kérdést a Miért „gumicsont” az ügynöklistázás? című kerekasztal-beszélgetés résztvevői a Századvég Titkok, tabuk, közös traumák című múltkutató konferenciáján. – A gyerek nem tehet arról, hogy mit tett az apja, nem is tudott róla. Minden tiszteletem Pokorni Zoltáné – jelentette ki Kónyáné Kurucz Katalin jogász. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára volt főigazgatója a 2002-es Pokorni-ügy kapcsán rámutatott, hogy a fideszes politikus volt az egyetlen, aki családtagja ügynökmúltja miatt lemondott a posztjáról. Ezzel szemben a szigorúan titkos (SZT) tisztként működött szocialista miniszterelnök, Medgyessy Péter nem hogy nem mondott le lelepleződése után, de ez a lépés fel sem merült nála. A beszélgetést vezető Mező Gábor, a Századvég 3T Múltkutató Kutatóintézetének igazgatója jelezte, hogy ma is kérdés, szándékosan készültek-e a Pokorni-akta kiszivárogtatására annak idején.

(Forrás: Századvég)

Hősök az asztalfiókban

– A saját hőseinket is elő kell venni a feledés homályából – hangoztatta Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese. A történész rámutatott, hogy többet kellene foglalkozni azokkal, akik megtagadták az ’56-os forradalom utáni megtorlásban való részvételt, mindemellett szerinte nagy hiányossága a hazai kutatásnak, hogy a hazánkba delegált külföldi szolgálati személyek működése nincs kellőképp feltérképezve. Felhozta példának, hogy Kádár Gyula, a Horthy-korszak végi katonai hírszerzés feje Gestapo-ügynökök ezreiről beszélt annak idején, Einhorn Vilmos, a budapesti román nagykövetség tanácsosa révén pedig több száz szekus segítette Magyarország vezetését az ’56 utáni időkben, de Szekfű Gyula dossziéi sem kutathatóak.

Máthé jelezte, hogy Európában mindenhol van valami, amivel küszködnek az ügynöklistákat illetően, és másként is állnak a helyzethez. A témával foglalkozó lengyel különleges ügyészség viszont egy bizonyos pontig halott emberek ellen is indít eljárást visszamenőleg.

Kurucok, labancok, kettészelt társadalom

A XX. századitól igen sokban különböző XIX. századi ügynökvilágba nyújtott betekintést a konferencia Kurucok, labancok, kettészelt társadalom című kerekasztala. Kedves Gyula hadtörténész, az Országgyűlési Múzeum szakmai vezetője jelezte, nem célszerű kizárólag a jelenkor szemüvegén megvizsgálni a múltbeli folyamatokat, hiszen az ügynöki tevékenységről másképpen gondolkodtak a XIX. század közepén. Mindenki tudta, hogy felsőbb adminisztrációs szinteken működött a hírszerzés, ám „a labancok akkor még érzékelték a nemzeti minimumot.”