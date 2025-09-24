Szentkirályi Alexandra: Ijesztő, hogy egy tiszás politikus úgy érzi, fegyvernek kell nála lennie + videó

– Kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem csak egyszer járt nagy tömegek előtt fegyverrel, ami érthető módon sokakban félelmet és felháborodást váltott ki – jelentette ki a közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke bemutatott egy sor felvételt, amin a bukott vezérkari főnök fegyvert viselhet. – Azt gondolom, hogy ez egy nagyon ijesztő tendencia az, hogy egy tiszás politikus, frontpolitikus úgy érzi, hogy neki annyira viszket a tenyere, hogy mindig ott kell legyen nála egy fegyver – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

A politikus megjegyezte azt is: fel kell tenni a kérdést, hogy Magyar Péter tudott-e erről.

– Ha igen, akkor egy miniszterelnöki álmokkal kampányoló pártelnök semmi kivetnivalót nem látott abban, hogy vezető politikusa családok között fegyverrel mászkáljon. Ha nem, akkor egy az ország vezetéséről ábrándozó pártelnök még arról sem tud, hogy a néhány politikusa közül valaki éles lőfegyverrel megy civilek közé. Mindenhogy súlyos, sehogy sem alkalmas – jegyezte még meg Szentkirályi Alexandra.