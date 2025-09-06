Rendkívüli

Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

Szentkirályi Alexandracsaládtámogatásbevándorlás

Szentkirályi Alexandra: Nyugaton már az a kérdés, hogy ki viszi tovább a kultúrát + videó

Európa egyik legnagyobb problémájára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra: a nyugati világ iszlamizálódására. A Fidesz fővárosi elnöke szerint a kontinens nyugati felén teljes társadalmi és etnikai átalakulás zajlik, ezért Magyarország nem akarja elkövetni azokat a hibákat, amelyeket ott elkövettek. Hangsúlyozta: például családtámogatások és a lakásprogram is mind azért van, hogy hazánk meg tudja őrizni kultúráját és eldönthessük, kik azok, akikkel együtt szeretnénk élni és kik azok, akikkel nem.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 14:46
– Nyugaton már nem az a kérdés, hogy ki végzi el a munkát, hanem az, hogy ki viszi tovább a kultúrát – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi elnöke kifejtette: Nyugaton amikor munkaerőhiány volt, behívták a bevándorlókat. A számok javultak, de elkezdett eltűnni a keresztény kultúra, mert nem volt asszimiláció.

Hangsúlyozta: a gyerekek is ugyanazt az iszlám kultúrát kapták, mint a szüleik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyre több keresztény házasodott muszlimmal és onnantól kezdve abban a családban már az iszlám dominált. Ezért látható ma Nyugaton a társadalmi és etnikai átalakulás. 

– De mi nem akarunk beleesni ebbe a hibába. Családtámogatások, a lakásprogram mind azért van, hogy a magyar családok megerősödjenek és magyar gyerekek szülessenek, mert Magyarországon a magyarok döntenek arról, hogy kivel éljenek együtt és nem engedjük be azokat, akik ezt nem tisztelik – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz elnöke és frakcióvezetője (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
