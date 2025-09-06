Szentkirályi Alexandra: Nyugaton már az a kérdés, hogy ki viszi tovább a kultúrát + videó

– Nyugaton már nem az a kérdés, hogy ki végzi el a munkát, hanem az, hogy ki viszi tovább a kultúrát – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi elnöke kifejtette: Nyugaton amikor munkaerőhiány volt, behívták a bevándorlókat. A számok javultak, de elkezdett eltűnni a keresztény kultúra, mert nem volt asszimiláció.

Hangsúlyozta: a gyerekek is ugyanazt az iszlám kultúrát kapták, mint a szüleik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyre több keresztény házasodott muszlimmal és onnantól kezdve abban a családban már az iszlám dominált. Ezért látható ma Nyugaton a társadalmi és etnikai átalakulás.

– De mi nem akarunk beleesni ebbe a hibába. Családtámogatások, a lakásprogram mind azért van, hogy a magyar családok megerősödjenek és magyar gyerekek szülessenek, mert Magyarországon a magyarok döntenek arról, hogy kivel éljenek együtt és nem engedjük be azokat, akik ezt nem tisztelik – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.