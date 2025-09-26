Szentkirályi Alexandra: A Tisza Párt Brüsszelt képviseli Budapesten, nem a magyarokat Brüsszelben

„Gerzsenyi Gabriella fővárosi képviselő lett, miután Ordas Eszter nem tudta tovább elviselni Magyar Pétert és kicsekkolt. Ezzel a Tisza-frakció harmadát egyenesen Brüsszelből fizetik” – írta posztjában Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke megjegyezte, „nem is sokat késlekedett, az eskütétele utáni első bejegyzésében brüsszeliül, Brüsszelről, Brüsszel hangján szól a budapestiekhez – persze nem Budapestről”.

Rövid úton, három lépésben el is jutott az első házi feladat teljesítéséig:

Megállapította, hogy hálásnak kellene lennünk azokért az EU-s forrásokért, amik Magyarországra érkeznek – mintha ez könyöradomány lenne.

Majd egy kötelező Moszkva-betét után egy huszárvágással már Magyarország azonnali csatlakozását követelte az Európai Ügyészséghez.

És persze a korábban általa haszontalannak nevezett rezsicsökkentést is kikezdte.

A lecke felmondva, az első házi feladat teljesítve, de hol van ebben Budapest? Sehol.

Erre számíthatunk a jövőben is. Gerzsenyi és a Tisza Párt Brüsszelt képviseli Budapesten, nem a magyarokat Brüsszelben – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

Mint megírtuk, hivatalosan családi okokra hivatkozva mondott le mandátumáról és frakcióvezetői posztjáról Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi képviselője. Ugyanakkor több informátor szerint a háttérben valójában más áll. Ordas a feltételezések hatására kitett egy második posztot, amelyben bizonygatta, hogy továbbra is támogatja a pártot és valóban családi okok miatt távozik a frakció éléről és a fővárosból. Viszont ez ellentmond annak, hogy egyre többen megszólalnak Magyar Péter vezetési stílusa kapcsán.