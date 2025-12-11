Emiatt hízhat el pár éven belül minden harmadik gyerek

Az Egyesült Államokban egyre több fiatal küzd túlsúllyal, és a folyamat a következő évtizedekben tovább gyorsulhat. Ennek a nem kívánt jelenségnek a hátterében az ultrafeldolgozott élelmiszerek állnak: arra késztetik a 18–21 éveseket, hogy akkor is egyenek és nassoljanak, amikor már egyáltalán nem éhesek – írja az Origo. A késői tinédzserkor és a korai húszas évek eleje egy különösen érzékeny időszak, ekkor alakulnak ki a tartós szokások, a fiatalok önállósodnak, maguk döntenek arról, mit és mikor esznek, miközben a szervezetük és az agyuk még fejlődésben van.

Sok mesterséges adalékanyag van az ultrafeldolgozott ételekben: színezék, emulgeálószerek, ízfokozók (Fotó: Pexels)

A Magyar Nemzet erről kérdezte Gangl Kinga Fruzsinát, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének dietetikusát, mennyire reális ez a félelem, valóban súlyos elhízáshoz vezethet-e az ultrafeldolgozott ételek fogyasztása és ha igen, hogyan csökkenthető az esetleges káros hatás.

Arra, hogy mi az ultrafeldolgozott étel, nincsen százszázalékos konszenzus – mondta Gangl Kinga Fruzsina, mert nagyon sokféle eljárás van és nem túl éles a határ, hogy mi számít feldolgozottnak és mi az ultrafeldolgozott.

A NOVA klasszifikáció négy kategóriába sorolja a feldolgozási technológiákat, és az utolsó a leginkább feldolgozott csoport. Ezek az ételek általában előre csomagoltak, fizikai vagy kémiai eljárással tartósítottak, energiában gazdagok, tápanyagban és rostban szegények. Sok esetben cukor hozzáadásával készülnek, ami önmagában is növeli az energiabevitelt úgy, hogy közben semmilyen hasznos tápanyaghoz nem juttatja a szervezetet. Gyakran adnak az UPF-ekhez hidrogénezett olajokat, ami nem tesz jót az egészségnek, tovább sok mesterséges adalékanyag is van bennük: színezék, emulgeálószerek, ízfokozók. Az egyik legaggályosabb ízfokozó pedig maga a só.

A szakember szerint nem szükséges a teljes tiltás a fiatalok körében, hiszen nagy valószínűséggel nem is lenne hatékony, de azt fontos tudatosítani, hogy a gyorsan elkészíthető fagyasztott pizza és a gyorséttermi ételek fogyasztása csak alkalomszerű legyen és mellette egyenek egészséges gabonafélét, hüvelyest, zöldséget, gyümölcsöt és olajos magvakat is. A lényeg, hogy ne vegye el a helyet az ultrafeldolgozott étel az egészséges és tápanyagban értékes ételek elől. A rost, a vitamin- és az ásványianyag-bevitelre figyelni kell, mert ez az alapja az egészséges táplálkozásnak.

Az ultrafeldolgozott ételek fogyasztásának lehetnek egészségügyi kockázatai: növelheti az elhízás, a kettes típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, a vastagbélbetegségek és bizonyos mentális zavarok kialakulását is

– mondta Gangl Kinga Fruzsina, de véleménye szerint nem az UPF okozza a fő a problémát, hanem az egészséget támogató tápanyagok bevitelének a hiánya.