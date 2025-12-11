A Telexhez ment panaszkodni egy anya, amiért Orbán Viktor gratulált az szja-mentességhez

A Telexnek panaszkodott egy anyuka, hogy „meglepődve olvasta”, amiért Orbán Viktor gratulál neki a háromgyermekes anyák adómentességéhez – írta Deák Dániel, majd hozzátette, őszintén szólva nehéz megérteni, miért éppen ezen lepődött meg,

hiszen ha valaki, akkor éppen egy háromgyermekes édesanya tudhatja a legjobban, milyen értéket képvisel a családtámogatási rendszer, amelyet az Orbán Viktor vezette kormány Magyarországon évek alatt felépített.

Az elemző felidézte, Orbán Viktor kormánya olyan, nemzetközileg is elismert családpolitikai modellt hozott létre, amelyet számos ország igyekszik átvenni. Ennek újabb eleme, hogy 2025 októberétől a háromgyermekes anyák adómentességet kapnak, míg a kétgyermekes anyák számára a kedvezmény 2026-tól, lépcsőzetesen kerül bevezetésre, 2026. január 1-jétől pedig a 40 év alattiak is élhetnek vele.

Deák Dániel egyben emlékeztet, a kiszivárgott információk szerint viszont a Tisza párt ezt az intézkedést is eltörölné. – Így talán nem Orbán Viktor levelén lenne érdemes meglepődni vagy felháborodni, hanem azon, hogy egyes politikai szereplők a családok támogatását vennék el – húzta alá.

Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló levelét alább olvashatja: