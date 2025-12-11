Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A Tisza Párt szavazóinak negyede kognitív disszonanciában él”

„A Tisza Párt szavazóinak negyede kognitív disszonanciában él”

Mráz Ágoston Sámuel
2025. 12. 11. 6:45


Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „A Tisza-szavazók negyede nem tartja Magyar Pétert alkalmasnak, vagy nem Magyar Péter tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek. És a Tisza szavazók negyede nem is szimpatizál Magyar Péterrel, ami az egyik legizgalmasabb jelensége szerintem a '26-os választásnak, hogy van egy viszonylag komoly szavazótábor, ami egy kognitív disszonanciában él, úgy akar szavazni a Tisza Pártra, hogy amit kap, egy Magyar Péter esetleges kormányfőséget, az neki annyira nem szimpatikus.”


 

