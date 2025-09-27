Szörnyű veszély fenyegeti a Balatont + videó

„A Balaton nádasai pótolhatatlan értéket képviselnek, ökológiai és limnológiai szerepük pedig független attól, milyen megítélés alá esnek az emberi társadalom szemében” – írja Facebookon közzétett közleményében a HUN-REN Balatoni Limnológiai Intézet, amit az Infostart idézett.

Hangsúlyozzák: nincs rossz nádas. Olyan előfordulhat, hogy egy nádas egyes emberek számára zavaró vagy nem kívánatos helyen van, ez azonban semmit sem von le annak ökológiai jelentőségéből.

Az intézet tapasztalatai szerint

számos, gazdasági szempontból „rossz” minősítésű nádas sokszor még értékesebb ökológiai funkciót lát el, mint a magasabb osztályba sorolt állományok.

A nádasok egyedi élőhelyek: minden egyes nádszálhoz, nádcsomóhoz vagy egész állományhoz élőlények ezrei-tízezrei kötődnek. Amikor egy nádat kivágunk vagy áttelepítünk, valójában nemcsak növényt veszítünk el, hanem az egész, hozzá kapcsolódó közösséget, illetve az élővilág életterét is, ami visszafordíthatatlan károkat okoz a tó amúgy is nagy terhelésnek kitett ökoszisztémájában.

