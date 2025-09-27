HUN-REN Balatoni Limnológiai Intézetbalatoni térségnádas

Szörnyű veszély fenyegeti a Balatont + videó

Nem szabad piszkálni a nádasokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 7:55
illusztráció Fotó: Kállai Márton
„A Balaton nádasai pótolhatatlan értéket képviselnek, ökológiai és limnológiai szerepük pedig független attól, milyen megítélés alá esnek az emberi társadalom szemében” – írja Facebookon közzétett közleményében a HUN-REN Balatoni Limnológiai Intézet, amit az Infostart idézett.

Hangsúlyozzák: nincs rossz nádas. Olyan előfordulhat, hogy egy nádas egyes emberek számára zavaró vagy nem kívánatos helyen van, ez azonban semmit sem von le annak ökológiai jelentőségéből.

Az intézet tapasztalatai szerint 

számos, gazdasági szempontból „rossz” minősítésű nádas sokszor még értékesebb ökológiai funkciót lát el, mint a magasabb osztályba sorolt állományok.

A nádasok egyedi élőhelyek: minden egyes nádszálhoz, nádcsomóhoz vagy egész állományhoz élőlények ezrei-tízezrei kötődnek. Amikor egy nádat kivágunk vagy áttelepítünk, valójában nemcsak növényt veszítünk el, hanem az egész, hozzá kapcsolódó közösséget, illetve az élővilág életterét is, ami visszafordíthatatlan károkat okoz a tó amúgy is nagy terhelésnek kitett ökoszisztémájában.

Arról, hogy mit gondolnak a szakemberek a nádasok áttelepítéséről, ebben a cikkben talál részleteket és videót.

Borítókép: Illusztráció. (Fotó: Kállai Márton) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

