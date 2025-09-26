A külföldi vendégek pörgették idén eddig a turizmust

Idén augusztusban újra jól teljesített a turizmus: 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el – közölte havi ágazati kitekintésében az MBH Elemzési Centrum. A vendégek száma összességében 5,2, a vendégéjszakáké pedig 3,1 százalékkal nőtt a szálláshelyeken. Ezen belül a belföldi forgalom gyengébben teljesített: a hazai vendégek száma 1 százalékkal emelkedett ugyan, de ők kevesebb napot töltöttek el szálláshelyen, így a vendégéjszakák száma viszont egy százalékkal csökkent. A külföldi vendégek száma ezzel szemben tíz, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 8,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A balatoni turizmus is növekedett az idén (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az utazások célpontjai alapján a belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (hat százalékkal).

Budapesten 18 százalékkal nagyobb, míg a Balatonnál 2,2 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült:

Budapest környékén 22,

Szegeden és térségében 19,

Budapesten 8,5,

a Balatonnál pedig 12 százalékkal

volt magasabb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Az MBH szakértői szerint a budapesti növekedésben szerepet játszhatott, hogy több nagyszabású rendezvény és fesztivál is volt a hónapban. Viszont úgy, mint júliusban, augusztusban is csökkent a Balaton látogatottsága a belföldiek körében. Ezt okozhatta a szálláshelyárak növekedése, ami a vendégéjszakák számának csökkenésében is lecsapódott.

Augusztusban egy év alatt jóval az inflációt meghaladó mértékben, 10-15 százalékkal drágultak a szálláshelyek. Az apartmanok és a panziók árai 33 ezer forint felett járnak éjszakánként két főre, ez az emelkedés 10-11 százalékos éves szinten. A háromcsillagos hotelek átlagára meghaladja a 42 ezer forintot, ez pedig 12 százalékos növekedést jelent a tavaly augusztusi árakhoz képest. A négycsillagos hotelek drágultak leginkább, itt 15 százalékos áremelés figyelhető meg, amivel 73 ezer forint környékén jár egy éjszaka két fő részére. Az áremelkedést nem a kínálat hiánya okozza,hiszen a turisztikai szálláshelyek száma két százalékkal nőtt tavaly augusztus óta.