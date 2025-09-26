Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

A külföldi vendégek pörgették idén eddig a turizmust

Erős volt a hazai turizmus első nyolc hónapja, amit főként a külföldi vendégek és vendégéjszakák számának erőteljes növekedése okozott, a míg a belföldi kereslet felemás volt: több belföldi vendég kevesebb időt töltött a szálláshelyeken – derül ki az MBH ágazati elemzéséből. Az idei év hátralevő részében a bank várakozásai szerint folytatódik az idegenforgalom növekedése.

Idén augusztusban újra jól teljesített a turizmus: 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el – közölte havi ágazati kitekintésében az MBH Elemzési Centrum. A vendégek száma összességében 5,2, a vendégéjszakáké pedig 3,1 százalékkal nőtt a szálláshelyeken. Ezen belül a belföldi forgalom gyengébben teljesített: a hazai vendégek száma 1 százalékkal emelkedett ugyan, de ők kevesebb napot töltöttek el szálláshelyen, így a vendégéjszakák száma viszont egy százalékkal csökkent. A külföldi vendégek száma ezzel szemben tíz, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig 8,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Balatonboglár, 2024. július 12.A drónnal készült felvételen fürdőzők a balatonboglári Platán strandon 2024. július 12-én.MTI/Vasvári Tamás, turizmus
A balatoni turizmus is növekedett az idén (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Az utazások célpontjai alapján a belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (hat százalékkal). 

Budapesten 18 százalékkal nagyobb, míg a Balatonnál 2,2 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült:

  • Budapest környékén 22,
  • Szegeden és térségében 19,
  • Budapesten 8,5,
  • a Balatonnál pedig 12 százalékkal

volt magasabb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Az MBH szakértői szerint a budapesti növekedésben szerepet játszhatott, hogy több nagyszabású rendezvény és fesztivál is volt a hónapban. Viszont úgy, mint júliusban, augusztusban is csökkent a Balaton látogatottsága a belföldiek körében. Ezt okozhatta a szálláshelyárak növekedése, ami a vendégéjszakák számának csökkenésében is lecsapódott.

Augusztusban egy év alatt jóval az inflációt meghaladó mértékben, 10-15 százalékkal drágultak a szálláshelyek. Az apartmanok és a panziók árai 33 ezer forint felett járnak éjszakánként két főre, ez az emelkedés 10-11 százalékos éves szinten. A háromcsillagos hotelek átlagára meghaladja a 42 ezer forintot, ez pedig 12 százalékos növekedést jelent a tavaly augusztusi árakhoz képest. A négycsillagos hotelek drágultak leginkább, itt 15 százalékos áremelés figyelhető meg, amivel 73 ezer forint környékén jár egy éjszaka két fő részére. Az áremelkedést nem a kínálat hiánya okozza,hiszen a turisztikai szálláshelyek száma két százalékkal nőtt tavaly augusztus óta.

Ha az idei év első nyolc hónapját vetjük össze 2024 azonos időszakával, akkor teljesen pozitív az összkép:

  • a turisztikai szálláshelyeken 6,2 százalékkal több, összesen csaknem másfél millió vendéget regisztráltak,
  • a belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké pedig 11 százalékkal több – 6,8 millió, illetve 6,6 millió – volt a turisztikai szálláshelyeken.

A Szallas.hu adatai szerint az őszi belföldi utazások három legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs, régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. A vendégek többsége kétéjszakás pihenést tervez, a foglalások harmada hotelbe szól.

Összességében az MBH 2025-ben azt várja, hogy folytatódik az idegenforgalom növekedése. Ez a nemzetközi folyamatokkal összhangban áll. Az első nyolc hónap trendjeiből az látszik, hogy a külföldi turisták erőteljesebb forgalomnövekedése leginkább a főváros idegenforgalmának bővülését hajtja, míg a visszafogottabb belföldi vendégforgalom a vidéki turizmus turizmusra hatnak kedvezőtlenebbül. A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint ha ilyen ütemben erősödik a szektor, akkor 

már 2030 előtt elérhető a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában célként kitűzött kétmilliós vendég- és ötmilliós vendégéjszakaszám, valamint a 16 százalékos GDP-hozzájárulás.

A bank összefoglalója szerint a vendéglátóipar is növekedni tudott az év első hét hónapjában, és forgalma nyolc száualékkal haladta meg a forgalom az előző év hasonló adatát. A vendégéjszakák számának növekedéséből leginkább azok a budapesti vendéglátóegységek profitálnak, melyek elsősorban a külföldi vendégekre szakosodtak. Idén a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének kitermelése jelent feladatot a szektor számára, de nemcsak a bérek okoznak kihívást, hanem munkaerőhiány is komoly gondot jelent. Másrészről amennyiben a gazdasági környezet kedvezően alakul és a bizalomhiány oldódik, a reálbérek növekedése az éttermek forgalmának bővülését is segítheti idén.

