Belföldi turizmus: augusztusban újabb rekord, milliók a Balatonnál

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2025 augusztusában mintegy 2,8 millió vendég érkezett a haza szálláshelyekre, 5,2 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma csaknem másfél millió volt, ami a tavalyihoz képest egyszázalékos növekedést jelent. Külföldről 1,3 millió vendég érkezett hazánkba, számuk tíz százalékkal múlta felül a tavaly augusztusit – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A belföldi turizmus tovább növekedett, az augusztus 161 milliárd bevételt hozott (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Belföldi turizmus – friss adatokkal

Az év nyolcadik hónapjában összesen 7,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, 3,1 százalékkal többet, mint 2024 augusztusában. A hazai vendégek csaknem négymillió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, a külföldi vendégek által eltöltött mintegy 3,4 millió vendégéjszaka pedig 8,4 százalékkal haladta meg a tavaly augusztusi értéket.

Mennyit hozott augusztusban a belföldi turizmus?

Augusztusban az ország teljes szálláshely-forgalmának 74,3 százalékát, 5,4 millió éjszakát vidéken regisztrálták, ez 1,2 százalékkal több a tavaly augusztusi eredménynél. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 68,3 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. Augusztusban is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, miközben a térség csaknem 12 százalékkal több külföldi turistát vonzott idén, mint tavaly ilyenkor. A szálláshelyek országszerte 161 milliárd forint bevételt könyvelhettek el augusztusban, 13,5 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 241 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 augusztusában, ami 8,9 százalékos növekedést jelent az előző év nyolcadik hónapjához képest.

A szálláshelyek országszerte 161 milliárd forint bevételt könyvelhettek el augusztusban, 13,5 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor.

A vendéglátóhelyeken összesen 241 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 augusztusában, ami 8,9 szzalékos növekedést jelent az előző év nyolcadik hónapjához képest.

2025 első nyolc hónapjában mintegy 13,5 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,2 százalékkal több mint 2024 azonos időszakában.

Az ezalatt az idő alatt regisztrált 32,9 millió vendégéjszaka pedig 3 százalékkal múlta felül a tavaly január–augusztusi értéket. Az év első nyolc hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor – a 2024-es kimagasló teljesítményét követően – idén újabb rekordévet zárhat.