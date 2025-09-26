Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

turizmusKSHbalatoni térségvendégéjszaka

Belföldi turizmus: augusztusban újabb rekord, milliók a Balatonnál

A kormány azon dolgozik, hogy minél több magyar család tudjon kikapcsolódni, miközben Magyarország a nemzetközi utazók számára is egyre vonzóbb turisztikai desztinációvá válik. Kiemelten támogatja a turisztikai szektor szereplőit, hozzájárulva a belföldi turizmus teljesítményének folyamatos növekedéséhez. 2025 augusztusában csaknem 2,8 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 5,2 százalékkal több mint az előző év azonos időszakában. Augusztusban is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, miközben a térség majdnem 12 százalékkal több külföldi turistát vonzott idén, mint tavaly ilyenkor.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 9:01
Újabb rekordot döntött augusztusban a belföldi turizmus. Fotó: MTI/Vasvári Tamás
A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2025 augusztusában mintegy 2,8 millió vendég érkezett a haza szálláshelyekre, 5,2 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma csaknem másfél millió volt, ami a tavalyihoz képest egyszázalékos növekedést jelent. Külföldről 1,3 millió vendég érkezett hazánkba, számuk tíz százalékkal múlta felül a tavaly augusztusit – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

belföldi turizmus, Balatonboglár, 2024. július 12.A drónnal készült felvételen fürdőzők a balatonboglári Platán strandon 2024. július 12-én.MTI/Vasvári Tamás
A belföldi turizmus tovább növekedett, az augusztus 161 milliárd bevételt hozott (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Belföldi turizmus – friss adatokkal

Az év nyolcadik hónapjában összesen 7,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, 3,1 százalékkal többet, mint 2024 augusztusában. A hazai vendégek csaknem négymillió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, a külföldi vendégek által eltöltött mintegy 3,4 millió vendégéjszaka pedig 8,4 százalékkal haladta meg a tavaly augusztusi értéket.

 

Mennyit hozott augusztusban a belföldi turizmus? 

Augusztusban az ország teljes szálláshely-forgalmának 74,3 százalékát, 5,4 millió éjszakát vidéken regisztrálták, ez 1,2 százalékkal több a tavaly augusztusi eredménynél. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 68,3 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. Augusztusban is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, miközben a térség csaknem 12 százalékkal több külföldi turistát vonzott idén, mint tavaly ilyenkor. A szálláshelyek országszerte 161 milliárd forint bevételt könyvelhettek el augusztusban, 13,5 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 241 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 augusztusában, ami 8,9 százalékos növekedést jelent az előző év nyolcadik hónapjához képest.

  • A szálláshelyek országszerte 161 milliárd forint bevételt könyvelhettek el augusztusban, 13,5 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. 
  • A vendéglátóhelyeken összesen 241 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 augusztusában, ami 8,9 szzalékos növekedést jelent az előző év nyolcadik hónapjához képest. 
  • 2025 első nyolc hónapjában mintegy 13,5 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,2 százalékkal több mint 2024 azonos időszakában. 

Az ezalatt az idő alatt regisztrált 32,9 millió vendégéjszaka pedig 3 százalékkal múlta felül a tavaly január–augusztusi értéket. Az év első nyolc hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor – a 2024-es kimagasló teljesítményét követően – idén újabb rekordévet zárhat. 

A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja és közvetlen vagy közvetett módon négyszázezer családnak biztosít megélhetést.

 

