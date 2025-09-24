Ezek az őszi utazók kedvenc városai

Az őszi foglalások harmada hotelbe szól, míg apartmant az utazók 27 százaléka választott. A vendégházak 24 százalékkal, a panziók 13 százalékkal, az egyéb szállástípusok pedig 4 százalékkal részesednek az őszi foglalásokból. A Szállás.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada ellátást is kért a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.

Tízből kilenc őszi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, a 170–270 ezer forint közötti értékű foglalások hét százalékot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül három százalékot tesznek ki.