Exkluzív: A Liga politikusai együttérzésükről biztosították a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat és a magyar népet

egészségügyTakács Péterorvostanhallgató

Hamarosan átalakíthatják a háziorvosi körzeteket, mutatjuk a részleteket

Kerekasztal-beszélgetésen vett részt az I. magyar egészségpikniken az egészségügyi államtitkár. Takács Péter az orvostanhallgatókkal történt diskurzusban több fontos témát is érintett, mint például az álhíreket, a háziorvosok hiányát, de elárulta azt is, hamarosan elindul egy orvostanhallgatóknak szóló ösztöndíjprogram is.

Forrás: MTI2025. 09. 06. 17:30
Erősíteni kell az emberek egészségértését, annak tudatosítását, hogy miért fontos az egészség megőrzése – többek között erről beszélgetett a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szombaton Budapesten orvostanhallgatókkal. A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által megrendezett I. magyar egészségpiknik kerekasztal-beszélgetésén Takács Péter azt mondta, közérthetőbbé kell tenni, hogy mi zajlik az egészségügyben, ezzel együtt fontos, hogy a lakosság tudatosabban forduljon saját egészsége felé.

Mint mondta, rengeteg álhír, tévhit kering a közösségimédia-felületeken a témában, amikkel nehéz harcolni, ezért is hozták létre az egeszseg.hu internetes felületet, de a 1812-es telefonszámon is kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők. Hozzátette: az Egészségablak applikációt, amely az egyéni egészségügyi adatokat, leleteket, recepteket tárolja, már négymillióan töltötték le.

Ehhez kapcsolódóan elmondta, az egészségre nevelést szolgálja a nemzeti alaptantervbe bevezetett egészségtan oktatása is, amely – ugyan nem külön tantárgyként, de – megjelenik a felső tagozatosok órarendjében. Ezt – mondta – szeretnék kiterjeszteni az alsó tagozatra, valamint középiskolás szintre is.

Újra vonzóvá kell tenni a háziorvosi hivatást

Takács Péter az orvostanhallgatók háziorvosokat érintő kérdéseire azt mondta, 2019-hez képest két és félszeresére emelték a praxisfinanszírozást. Megjegyezte: a háziorvosi szakma sokáig „alacsony presztízsű volt orvosi körökben”, így nem egyszerű olyan szakmai kihívást teremteni, hogy a fiatal hallgatók ezt a szakirányt válasszák. Kiemelte, 

a háziorvos tudása azonban olyan „holisztikus tudás”, amely ritkaság a mai, erősen specializált ellátásban.

Az államtitkár elmondta, célul tűzték ki a háziorvosi kompetenciák szélesítését. A javaslatcsomag hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül, és ha „tovább finomítanak a finanszírozási rendszeren”, akkor biztos abban, hogy többen fogják a háziorvoslást választani. Említést tett arról is, hogy 

dolgoznak az orvostanhallgatóknak szóló ösztöndíjprogramon is, amely hasonló lesz a pedagógusi Klebelsberg-ösztöndíjhoz.

Az orvosi korfa elmondása szerint „kétpúpúvá vált”, az orvosi béremelésnek komoly hatása volt az elvándorlás megállítására, azonban a középgeneráció hiányzik az ágazatból, a 40-50 évesek feleannyian vannak, mint a nyugdíjaskorúak és a fiatalok. „Ez nagy kihívás” –  jegyezte meg.

Átalakulás előtt a háziorvosi körzetek

A betöltetlen háziorvosi körzetekről megjegyezte: nagyjából ezer ilyen körzet van, de ezek többsége 300–400–600 fős kis „körzetecske”, amely a minimálisan elvárt 1200–1400-as körzetszámot sem éri el. Az államtitkár kiemelte: 

hozzá kell nyúlni a háziorvosi körzetekhez, lekövetve a demográfiai változásokat.

Takács Péter beszélt arról is, hogy fel kell kelteni a fiatalok érdeklődését az egészségügyi pálya iránt, hiszen a „szűk keresztmetszetet” a humán erőforrás jelenti. 

A beszélgetésen részt vevő orvostanhallgatók szerint erősíteni kellene a másokkal való foglalkozás örömének attitűdjét, egy-egy szakmát népszerűsítő speciális nyári táborok szervezésére lenne szükség, de ötletként felmerült „mentorhetek” szervezése is.

A hagyományteremtő céllal rendezett I. magyar egészségpikniken többféle szűrővizsgálaton is részt vehetnek az érdeklődők a budapesti Bikás parkban, ahol workshopokat, előadásokat is tartanak. A szervezők közlése szerint az esemény célja lehetőséget biztosítani az egészséges életmód népszerűsítésére, és arra, hogy párbeszéd jöhessen létre az egészségügyben dolgozók és az egészség, illetve az egészségügy iránt érdeklődők között.

Borítókép: Takács Péter egészségügyi államtitkár (Fotó: Pexels/Karolina Grabowska)


