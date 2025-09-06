Hamarosan átalakíthatják a háziorvosi körzeteket, mutatjuk a részleteket

Erősíteni kell az emberek egészségértését, annak tudatosítását, hogy miért fontos az egészség megőrzése – többek között erről beszélgetett a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szombaton Budapesten orvostanhallgatókkal. A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége által megrendezett I. magyar egészségpiknik kerekasztal-beszélgetésén Takács Péter azt mondta, közérthetőbbé kell tenni, hogy mi zajlik az egészségügyben, ezzel együtt fontos, hogy a lakosság tudatosabban forduljon saját egészsége felé.

Mint mondta, rengeteg álhír, tévhit kering a közösségimédia-felületeken a témában, amikkel nehéz harcolni, ezért is hozták létre az egeszseg.hu internetes felületet, de a 1812-es telefonszámon is kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők. Hozzátette: az Egészségablak applikációt, amely az egyéni egészségügyi adatokat, leleteket, recepteket tárolja, már négymillióan töltötték le.

Ehhez kapcsolódóan elmondta, az egészségre nevelést szolgálja a nemzeti alaptantervbe bevezetett egészségtan oktatása is, amely – ugyan nem külön tantárgyként, de – megjelenik a felső tagozatosok órarendjében. Ezt – mondta – szeretnék kiterjeszteni az alsó tagozatra, valamint középiskolás szintre is.

Újra vonzóvá kell tenni a háziorvosi hivatást

Takács Péter az orvostanhallgatók háziorvosokat érintő kérdéseire azt mondta, 2019-hez képest két és félszeresére emelték a praxisfinanszírozást. Megjegyezte: a háziorvosi szakma sokáig „alacsony presztízsű volt orvosi körökben”, így nem egyszerű olyan szakmai kihívást teremteni, hogy a fiatal hallgatók ezt a szakirányt válasszák. Kiemelte,

a háziorvos tudása azonban olyan „holisztikus tudás”, amely ritkaság a mai, erősen specializált ellátásban.

Az államtitkár elmondta, célul tűzték ki a háziorvosi kompetenciák szélesítését. A javaslatcsomag hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül, és ha „tovább finomítanak a finanszírozási rendszeren”, akkor biztos abban, hogy többen fogják a háziorvoslást választani. Említést tett arról is, hogy

dolgoznak az orvostanhallgatóknak szóló ösztöndíjprogramon is, amely hasonló lesz a pedagógusi Klebelsberg-ösztöndíjhoz.

Az orvosi korfa elmondása szerint „kétpúpúvá vált”, az orvosi béremelésnek komoly hatása volt az elvándorlás megállítására, azonban a középgeneráció hiányzik az ágazatból, a 40-50 évesek feleannyian vannak, mint a nyugdíjaskorúak és a fiatalok. „Ez nagy kihívás” – jegyezte meg.