Takács Péter: Magyar Péter kötcsei akciója olyan, mint egy besült csajozási technika

Szellemes magánéleti hasonlattal szemléltette az egészségügyi államtitkár, milyen hatást is kelt az, hogy Magyar Péter egy időben szervez tüntetést Kötcsére a kormánypártok minden évben megrendezett piknikével. Takács Péter párhuzamával rámutatott: a Tisza Párt akciója ugyanolyan szánalmas, mintha egy véget ért párkapcsolat után az egyik fél az új randipartnerével szeretné féltékennyé tenni az exét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 10:45
„Vannak szánalmas alakok. Olyanok például, akik – miután jó okkal ejtette őket a barátnőjük – „véletlenül” pont abban az étteremben tűnnek fel az új csajjal, éppen akkor, amikor az ex is ott van” – utalt közösségi oldalán Magyar Péter kötcsére beharangozott akciójára az egészségügyi államtitkár. Takács Péter hozzátette: „Úgy látszik, ez nem csupán párkapcsolatban, hanem politikai közösségben is előfordulhat. De attól még ugyanolyan szánalmas... Ugye, Magyar Péter?”

Mint arról már lapunk beszámolt, újabb provokációval próbálja elterelni a figyelmet az adóemelési botrányáról a Tisza Párt. A tiszások hétvégén Kötcsére szerveznek akciót, miközben tovább gyűrűzik Tarr Zoltán etyeki elszólásának következménye. A rendezvényt fokozott biztonsági intézkedések mellett tartják: a TEK szeptember 7-én forgalomkorlátozást vezet be a településen Orbán Viktor jelenléte miatt.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube)

