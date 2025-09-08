Takács Péteregészségügyállamtitkár

Takács Péter: Az arc és a szakértelem között hatalmas szakadék tátong a Tisza Pártnál

Takács Péter egészségügyi államtitkár az Indexnek adott interjúban részletesen beszámolt az egészségügy helyzetéről és a kormány legnagyobb eredményeiről. Kitért az egészségügyet és a személyét ért tiszás támadásokra is.

2025. 09. 08.
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Jobb állapotban van a magyar egészségügy, mint amit a közbeszédben vagy a balliberális sajtóban megjelentek alapján feltételeznek róla – fogalmazott Takács Péter az Indexnek adott interjúban. Az egészségügyi államtitkár ismertette, hogy nemrég jött ki az Eurostat felmérése, amelyben azt kérdezték az emberektől, hogy ki nem jutott megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 

Magyarországon ez a szám mindössze 1,4 százalék

– tette hozzá.

doktonő,doktor,orvos
Fotó: Pexels

Mint jelezte, jobb eredményekről számolnak be azok, akik saját tapasztalatuk alapján alkotnak véleményt az ellátórendszerről, mint azok, akik csak a megérzéseik alapján minősítik. Takács Péter szerint ahhoz képest, hogy mennyi ellátási esemény van Magyarországon, a töredéke az, ahol valóban súlyos ellátásszervezési hiba vagy orvosszakmai mulasztás történt. 

Emellett Magyarországon 2010 óta rengeteg kórházat, rendelőt, mentőállomást építettünk, fejlesztettük, erről viszont a dollármédia következetesen hallgat

– fogalmazott.

Az államtitkár úgy véli, hogy az ellenzék és az őket kiszolgáló baloldali média aktív lejárató kampányokat folytat. Példaként említette, hogy az új típusú ügyeleti rendszer bevezetésekor Pest vármegyében volt a legnagyobb hisztéria. Készítettek egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek az emberek az ügyeleti ellátással. Az a beteg, aki részt vett az új típusú ügyeleti ellátásban, 4,3-ra értékelte azt egy ötös skálán. Aki csak az újságban olvasott róla: 2,2-re.

Jön a választás, az ellenfél már négyszer elbukott, ezért most még agresszívabbak és gátlástalanabbak

– reagált Takács Péter arra, hogy az ellenzéki oldalról felróják neki, hogy nincs szakvizsgája.

 

Hatalmas szakadék a Tisza Pártnál

Megjegyezte, hogy nem árt, ha van egy orvosi diplomája az embernek, mert akkor szakmai témákban nem tudják megvezetni. Kiemelte, hogy az egész életét arra tette fel, hogy egészségügyi irányítással foglalkozzon, majd emlékeztetett, hogy 2009-ben látta, ahogy a Gyurcsány-kormány kilátástalan helyzetbe sodorta a fiatal orvosokat. 

Megfogadtam, hogy mindent megteszek, hogy ez többé ne fordulhasson elő. Ez a küldetéstudatom nem fog változni attól, hogy Magyar Péter meg Kulja András mindenféle hazugságokat terjeszt rólam

– tette hozzá.

A Tisza Párt egészségügyi szakértőjének a vádjaira az államtitkár azt válaszolta, hogy bármilyen ocsmányságot kitalálhatnak, nem fognak megszabadulni tőle. Takács Pétert fel tudja bosszantani, amikor a kollégáit bántják, és szerinte olyan igazságtalanul bántják a magyar egészségügyet, hogy nem hagyhatja szó nélkül.

A kormánypárti politikus az internetes reakciók kapcsán megjegyezte, hogy több, kamuprofillal rendelkező Tisza-szimpatizánst is letiltott a Facebook-oldaláról. De kitért arra is, hogy letiltotta Kulja Andrást a rágalomhadjárata miatt, és feljelentést tett a tiszás politikus ellen. Leszögezte, hogy Kuljának fizetnie kell majd, mert mindannyian tudják, hogy az államtitkárral szemben semmilyen korrupciós vád nem állja meg a helyét. 

Magyar Péter jól tudja, hogy ez hazugság, ezért nem ő írta le saját maga a korrupciós vádakat, csak Kuljával íratta le. Hasznos idiótaként használta a saját képviselőjét. Magyar Péter ki fogja őket használni – erre számítson tőle mindenki, aki vele dolgozik

– fogalmazott Takács Péter.

Az arc és a szakértelem között hatalmas szakadék tátong a Tisza Pártnál, nem csoda, hogy nem mernek szemtől szemben kiállni. Sem Kulja, sem az új üdvöske, Hegedűs Zsolt, de még Magyar Péter sem, pedig neki is felajánlottam, hogy jöjjön ő maga vitázni velem az MCC Fesztre. Végül nem jelent meg közülük senki

– tette hozzá.

Az ellenzéki gyűlölethullám kapcsán az államtitkár közölte, hogy az a gyermekeit is elérte, az egyik fiát az iskolából is ki kellett íratnia a zaklatások miatt. 

 

A polgári kormány legnagyobb érdeme

A kórházak adósságáról szólva Takács Péter ismertette, hogy az előző évekhez képest jól állnak, mivel 150 milliárd forintot tettek a költségvetésbe idén a dologi kiadások rendezésére. Azt vállalták, hogy év végére 80 milliárd körül megáll az adósság, most úgy látja, hogy ezt tartani fogják, valahol 80–90 milliárd között. A hálapénz rendszerének a kivezetéséről az államtitkár úgy vélekedett, hogy az orvos–beteg kapcsolatok lelki oldalán sokat segített. Szerinte a borítékos rendszer mindenkinek kellemetlen volt – az orvosnak is, a betegnek is.

Ez egy rákfenéje volt a magyar egészségügynek, és ezt mi számoltuk fel. Talán ez a legnagyobb érdeme a polgári kormányzásnak az egészségügy területén

– tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a szakdolgozóknál 2016-ban kezdték el a béremeléseket. Azóta kilenc alkalommal emeltek bért a szakdolgozóknak. Az orvosoknál a Covid idején volt egy történelmi mértékű emelés, rövid idő alatt gyakorlatilag megnégyszereződött a fizetésük.

 

Borítókép: Takács Péter egészségügyi államtitkár (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

