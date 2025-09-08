Takács Péter: Az arc és a szakértelem között hatalmas szakadék tátong a Tisza Pártnál

– Jobb állapotban van a magyar egészségügy, mint amit a közbeszédben vagy a balliberális sajtóban megjelentek alapján feltételeznek róla – fogalmazott Takács Péter az Indexnek adott interjúban. Az egészségügyi államtitkár ismertette, hogy nemrég jött ki az Eurostat felmérése, amelyben azt kérdezték az emberektől, hogy ki nem jutott megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Magyarországon ez a szám mindössze 1,4 százalék

– tette hozzá.

Fotó: Pexels

Mint jelezte, jobb eredményekről számolnak be azok, akik saját tapasztalatuk alapján alkotnak véleményt az ellátórendszerről, mint azok, akik csak a megérzéseik alapján minősítik. Takács Péter szerint ahhoz képest, hogy mennyi ellátási esemény van Magyarországon, a töredéke az, ahol valóban súlyos ellátásszervezési hiba vagy orvosszakmai mulasztás történt.

Emellett Magyarországon 2010 óta rengeteg kórházat, rendelőt, mentőállomást építettünk, fejlesztettük, erről viszont a dollármédia következetesen hallgat

– fogalmazott.

Az államtitkár úgy véli, hogy az ellenzék és az őket kiszolgáló baloldali média aktív lejárató kampányokat folytat. Példaként említette, hogy az új típusú ügyeleti rendszer bevezetésekor Pest vármegyében volt a legnagyobb hisztéria. Készítettek egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek az emberek az ügyeleti ellátással. Az a beteg, aki részt vett az új típusú ügyeleti ellátásban, 4,3-ra értékelte azt egy ötös skálán. Aki csak az újságban olvasott róla: 2,2-re.

Jön a választás, az ellenfél már négyszer elbukott, ezért most még agresszívabbak és gátlástalanabbak

– reagált Takács Péter arra, hogy az ellenzéki oldalról felróják neki, hogy nincs szakvizsgája.

Hatalmas szakadék a Tisza Pártnál

Megjegyezte, hogy nem árt, ha van egy orvosi diplomája az embernek, mert akkor szakmai témákban nem tudják megvezetni. Kiemelte, hogy az egész életét arra tette fel, hogy egészségügyi irányítással foglalkozzon, majd emlékeztetett, hogy 2009-ben látta, ahogy a Gyurcsány-kormány kilátástalan helyzetbe sodorta a fiatal orvosokat.

Megfogadtam, hogy mindent megteszek, hogy ez többé ne fordulhasson elő. Ez a küldetéstudatom nem fog változni attól, hogy Magyar Péter meg Kulja András mindenféle hazugságokat terjeszt rólam

– tette hozzá.