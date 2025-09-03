A Tisza-adót kikotyogó Tarr Zoltán szerint a hagyományos családmodell lejárt lemez

Újabb botrányos kijelentés látott napvilágot Tarr Zoltánról, ugyanis a Tisza Párt európai parlamenti képviselője kijelentette: „ma sokkal több gyerek születik családon kívül, mint családban”. Majd ezután Magyar Péter embere úgy vélekedett, hogy a kormány az egész reprodukciós tematikát államosította.

Soha nem járt ennyi magyar hölgy Lengyelországba, a balti államokba kirándulni, mint manapság, és azért mennek oda, mert ott más lehetőségeik vannak reprodukciós ügyekben. Miközben pedig bennünk az van, hogy a gyerekek családban születnek, pedig nem, a gyerekek nem családban születnek, nagy részben, mert mára az egész »családsztori« megváltozott, ezért nem lehet a korábbi premisszákból kiindulnunk

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Rögtön ezután kitért az adórendszeren belüli családtámogatásokra, majd kiemelte, hogy

egy adórendszer-átgondolásban vannak.

Innen már könnyű összerakni, hogy Magyar Péterék tervei szerint megszüntetnék a jelenlegi családtámogatási programokat.

Mint ismert, Tarr Zoltán volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta, pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

De Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

A tiszások nyünyükéje a családi adókedvezmény megszüntetése

– A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával, a szegényekkel szemben – jelentette ki Bódis Kriszta, a Tisza Párt egy másik fontos embere, aki a társadalompolitikáért felelős Magyar Péter csapatában. A családi adókedvezmény ellen felszólaló tiszás ráadásul mindezt egy gyermekvédelmi konferencián mondta el.

Borítókép: Tarr Zoltán (Fotó: Polyák Attila)