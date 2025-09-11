Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Blaha Lujza térkőbánya kispestÖrs Vezér tere

Térgondnokokat kell vezényelni a Blahára

Miután a fővárosi tereket elöntötte a szemét, több helyütt megjelent a kábítószer és a bűnözés, ezért a főváros hat kiemelt forgalmú csomópontban indíthat heteken belül térgondnoki szolgálatot. A fővárosban a Blaha Lujza téren és az Örs vezér terén van bőven tennivaló, a kosz mellett súlyos közbiztonsági problémákkal is meg kell küzdenie az ott áthaladó embertömegnek.

Nagy Orsolya
2025. 09. 11. 5:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hat köztéren alkalmaz majd térgondnokot a főváros: a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren, az Etele téren, a Kőbánya-Kispest közlekedési csomóponton, az Örs vezér terén, valamint a Széll Kálmán téren várhatóak a főváros új munkatársai. 

A térgondnokok két műszakban, hajnaltól késő estig vigyáznak majd a kijelölt közterek tisztaságára és rendjére. 

A térgondnokok elsődleges feladata a rájuk bízott közterek tisztán tartása. Együttműködnek ebben a kerületi közszolgáltatókkal, a fővárosi cégekkel, de akár az adott téren működő magáncégekkel is. Ha pedig szükséges, gyorsan tudnak segítséget, rendőrt, mentőt, közterület-felügyelőt hívni. A Budapesti Közművek kiemelte: a térgondnok munkaköre szerint folyamatosan a körülhatárolt területen tartózkodik, köztisztasági szemlét végez, kezeli a palackgyűjtést, vagy éppen a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedi az útjába kerülő szemetet, szükség esetén pedig felkéri az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére. A

térgondnok fontos feladata, hogy udvariasan fellépjen a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusítóhelyek vagy épp a kutyasétáltatók felé. 

A térgondnokot könnyű lesz felismerni: a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhában végzi feladatát.

Ideje volt, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros nyisson a rendpártiság felé: Budapest több terét ellepték a hajléktalanok, a prostituáltak és a szerhasználók. Ezzel együtt megjelent a szemét és a közegészségügyi problémák. Az egyik legproblémásabb csomópont a felújított Blaha Lujza tér. A közterület gyönyörűen megújult, ám gyorsan lezüllött. Ráadásul a térre kihelyezett közvécével csak tetézte a problémákat Karácsony Gergely. A legtöbbször működésképtelen, bádogborítású illemhely új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak, ráadásul fényes nappal. A vécének nevezett bódé falai sokszor mocskosak, az illemhely körül szerteszét papírdarabok, csipszes zacskó, cigicsikk és egyéb szemét hever, valamint kifogyott a vécépapír is. Ráadásul a VIII. kerületi mellékutcákat ellepték a szerhasználók. Kapukat rugdosnak be, lépcsőházakba bújnak kábítószert fogyasztani vagy árulni, ráadásul emiatt a lopások is megszaporodtak. A rendőrség több drogbandán is rajtaütött, de a probléma újratermelődik.

Blaha Lujza téri illemhely (Forrás: Facebook) 

A másik budapesti gócpont a Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont, ahol rettentően sok szemét gyűlik fel, és a közbiztonság is leromlott az utóbbi években. Hasonló a helyzet az Örs vezér terén, ahol szintén romlik a közbiztonság, és egyre több a szerhasználó. A hajléktalanhelyzet is tarthatatlan állapotokat idéz elő.

Az ott élők szerint már elviselhetetlenek a körülmények Budapest egyik legforgalmasabb terén, a lakók segélykiáltását pedig nem akarja meghallani a városvezetés.

Az aluljáróból orrfacsaró bűz árad, ürülékszag csapja meg az embert, miközben engedély nélküli árusok tukmálják portékájukat, alkoholisták hangoskodnak, hordozható hangfalból bömböl a zene, a szökőkút mellett hajnalig tartó bulik zavarják a lakótelepen élőket.
Borítókép: Blaha Lujza tér (Fotó: Facebook)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu