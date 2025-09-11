Térgondnokokat kell vezényelni a Blahára

Hat köztéren alkalmaz majd térgondnokot a főváros: a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren, az Etele téren, a Kőbánya-Kispest közlekedési csomóponton, az Örs vezér terén, valamint a Széll Kálmán téren várhatóak a főváros új munkatársai.

A térgondnokok két műszakban, hajnaltól késő estig vigyáznak majd a kijelölt közterek tisztaságára és rendjére.

A térgondnokok elsődleges feladata a rájuk bízott közterek tisztán tartása. Együttműködnek ebben a kerületi közszolgáltatókkal, a fővárosi cégekkel, de akár az adott téren működő magáncégekkel is. Ha pedig szükséges, gyorsan tudnak segítséget, rendőrt, mentőt, közterület-felügyelőt hívni. A Budapesti Közművek kiemelte: a térgondnok munkaköre szerint folyamatosan a körülhatárolt területen tartózkodik, köztisztasági szemlét végez, kezeli a palackgyűjtést, vagy éppen a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedi az útjába kerülő szemetet, szükség esetén pedig felkéri az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére. A

térgondnok fontos feladata, hogy udvariasan fellépjen a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusítóhelyek vagy épp a kutyasétáltatók felé.

A térgondnokot könnyű lesz felismerni: a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhában végzi feladatát.

Ideje volt, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros nyisson a rendpártiság felé: Budapest több terét ellepték a hajléktalanok, a prostituáltak és a szerhasználók. Ezzel együtt megjelent a szemét és a közegészségügyi problémák. Az egyik legproblémásabb csomópont a felújított Blaha Lujza tér. A közterület gyönyörűen megújult, ám gyorsan lezüllött. Ráadásul a térre kihelyezett közvécével csak tetézte a problémákat Karácsony Gergely. A legtöbbször működésképtelen, bádogborítású illemhely új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak, ráadásul fényes nappal. A vécének nevezett bódé falai sokszor mocskosak, az illemhely körül szerteszét papírdarabok, csipszes zacskó, cigicsikk és egyéb szemét hever, valamint kifogyott a vécépapír is. Ráadásul a VIII. kerületi mellékutcákat ellepték a szerhasználók. Kapukat rugdosnak be, lépcsőházakba bújnak kábítószert fogyasztani vagy árulni, ráadásul emiatt a lopások is megszaporodtak. A rendőrség több drogbandán is rajtaütött, de a probléma újratermelődik.