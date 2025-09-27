Tarr ZoltánUkrajnaMenczer Tamás

A Tisza Párt mindenben kiszolgálná Brüsszel akaratát

Menczer Tamás a közösségi oldalán mondta el a véleményét arról, hogy Tarr Zoltán elismerte, politikai lépéseket kellene végrehajtani az uniós forrásokért cserébe.

2025. 09. 27. 12:06
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
– Tarr Zoltán azt mondta, hogy az uniós források hazahozatalához bizonyos politikai lépéseket végre kell hajtani – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt alelnöke minden további nélkül végrehajtaná ezeket a lépéseket. 

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke MTI/Koszticsák Szilárd
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A politikus felidézte, hogy a Tisza etyeki fórumán – amelyen Tarr Zoltán elszólta magát az adóemelési terveikről – Magyar Dávid balliberális újságíró beismerte, hogy azt kérték tőlük, ne beszéljenek Ukrajnáról és LMBTQ-ról sem.

Menczer kiemelte, hogy Ursula von der Leyennek már megvolt az időpontja, hogy aláírja a pénzügyi forrásokkal kapcsolatos szerződéseket. De aztán nemet mondott Von der Leyen, aminek az okaként az LMBTQ-t, a migrációt és az ukrajnai háborút nevezte meg.

Ha beállunk a sorba, akkor minden rendben van. Tarr azt mondta, hogy ezeket fogják végrehajtani

– húzta alá a Fidesz politikusa.

Majd leszögezte, hogy Orbán Viktor hazahozza a forrásokat, csak közben megőrzi és megóvja a magyar érdekeket.

 

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

