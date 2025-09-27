A Tisza Párt mindenben kiszolgálná Brüsszel akaratát

– Tarr Zoltán azt mondta, hogy az uniós források hazahozatalához bizonyos politikai lépéseket végre kell hajtani – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt alelnöke minden további nélkül végrehajtaná ezeket a lépéseket.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A politikus felidézte, hogy a Tisza etyeki fórumán – amelyen Tarr Zoltán elszólta magát az adóemelési terveikről – Magyar Dávid balliberális újságíró beismerte, hogy azt kérték tőlük, ne beszéljenek Ukrajnáról és LMBTQ-ról sem.

Menczer kiemelte, hogy Ursula von der Leyennek már megvolt az időpontja, hogy aláírja a pénzügyi forrásokkal kapcsolatos szerződéseket. De aztán nemet mondott Von der Leyen, aminek az okaként az LMBTQ-t, a migrációt és az ukrajnai háborút nevezte meg.

Ha beállunk a sorba, akkor minden rendben van. Tarr azt mondta, hogy ezeket fogják végrehajtani

– húzta alá a Fidesz politikusa.

Majd leszögezte, hogy Orbán Viktor hazahozza a forrásokat, csak közben megőrzi és megóvja a magyar érdekeket.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)