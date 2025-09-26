A Tisza Pártot nem érdekli, hogy lábbal tiporják a külhoni magyarok jogait

Hallgat a Tisza Párt arról, hogy Tarr Zoltán és Kollár Kinga meghökkentő eszmefuttatásokat adott elő. Tarr Zoltán, a Tisza európai parlamenti delegációvezetője arról beszélt, hogy Ukrajnában miként lehetne megoldani a nem ukrán anyanyelvű kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatását. Magyar Péter bizalmasa felvetette, hogy talán van már elképzelés „az Ukrajnában élő, nem ukrán anyanyelvű, kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatásának a megoldására”. Lapunk ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket a Tisza Pártnak.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tarr aztán felajánlotta, hogy ebben tudna segíteni az EP kulturális bizottsága azzal a céllal, hogy ezek „az Ukrajnát hazájuknak tekintő kisebbségek is az ukrán nyelvvel megismerkedhessenek úgy, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként tudjanak aztán működni”.

A Tisza Párt alelnöke tehát nem a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelvhasználati jogának visszaállítását szorgalmazta, hanem arra próbált megoldást találni, hogy milyen módon javíthatnák az ukrán nyelvtudásukat az ott élő nemzettársaink.

Kollár Kingát sem érdekli az anyanyelv használata

Tarr Zoltán egyik Facebook-posztja alatt, ami ugyancsak ezt a témakört boncolgatta, Kollár Kinga, a Tisza Párt másik EP-képviselője a kommentjében azt írta:

Az utolsó erdélyi látogatásomkor pont erről mesélt a házigazda: a sok egyéb fajta hátrányos diszkrimináció mellett az is gátolja a fiatalokat jó állások vagy sikeres vállalkozások építésében, hogy nem beszélnek elég jól románul. A magyar nyelv anyanyelvként való megőrzése nem okozhat hátrányt az életben!

Kollár Kinga tehát egyenesen azt állítja, hogy az erdélyi magyarok számára az anyanyelvük megőrzésénél fontosabb, hogy tanuljanak meg rendesen románul.

Hallgat a Tisza Párt

Lapunk arra lett volna kíváncsi, hogy miért nem a magyar kisebbség saját anyanyelvhasználatának a fontosságát hangsúlyozta Tarr Zoltán és Kollár Kinga. De arra is választ vártunk, hogy a párt egységes álláspontját tükrözik-e a két politikus által elmondottak.

Azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Az ukránpártiság netovábbja

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint az érzéketlenség, az ukránpártiság netovábbja és a nemzeti gondolkodás teljes hiánya jellemzi Tarr Zoltán szavait.

Az ukrán kollégáival közös ülésen »Ukrajnában élő kisebbségekről« beszél, véletlenül sem kárpátaljai magyarokról, és azon aggódik, hogy mi lesz az ő ukrán nyelvoktatásukkal! Véletlenül sem azt kérdezi meg, hogy mikor állítják vissza az elvett nyelvi jogokat Kárpátalján, véletlenül sem a magyar oktatás miatt szólal fel

– fogalmazott a kormánypárti politikus.