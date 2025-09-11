Gulyás GergelyTisza PártTisza-adóKormányinfó

Teljes káosz van a Tisza Pártban, Magyar Péterék a megtévesztésre építenek + videó

Káosz uralkodik a Tisza Pártban – fogalmazott Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A tárcavezető hangsúlyozta: Magyar Péterék politikája a választók megtévesztésére épül, hasonlóan ahhoz a bukott szemlélethez, amely 2008-ban az országot a csőd szélére sodorta.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 13:57
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Láthatóan káosz van a Tisza Pártban, mert olyan nyilatkozatok kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint most hallgatni kell, de a választások után mindent lehet – mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Budapest, 2025. szeptember 11. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: MTI/Bruzák Noémi 

Hangsúlyozta: ezeket a vitákat nem a választás után kell lefolytatni, hanem a választás előtt. A Tisza által mutatott szemlélet antidemokratikus, és amikor ez érvényesült, Magyarország 2008-ban a csőd szélére került. Ez szerintünk egy demokráciára leselkedő veszély is – értékelt a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Hozzátette: fontos ügyekben, mint például a közteherviselés, világos, jól működő, bevált rendszer alakult ki. Az adópolitika lehet közéleti vita tárgya, de akkor fel kell vállalni, ha valaki többkulcsos rendszert akar, és ezzel adót akar emelni, hogy a növekményt másra fordítsa – jelentette ki. Az ellenzéki párt rendezvényein újságírókat ért atrocitásokról Gulyás Gergely úgy vélekedett: ez elsősorban azoknak a felelőssége, akik így viszonyulnak a sajtóhoz. Szerinte a magyar média egy része a Tisza segítését tekinti feladatának.

 

Tarr Zoltán elszólta magát, ezért káosz van a Tisza Pártban

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.  A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet. 

Tarr Zoltán máskor arról beszélt, a mondandója a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni. A politikus szinte megismételve az etyeki fórumon elhangzottakat azt mondta, hogyha győznek, reméli, hogy már

 nyíltan lehet beszélni ilyen témákról, akkor is, ha a vélemények nem egyeznek.

A Tisza 106 egyéni jelöltjéről szólva azt mondta, megfelelő kommunikációs képzést kapnak majd. Arra is meg fogják őket tanítani, hogy ne beszéljenek ilyen kérdésekről különböző fórumokon. Szerinte Etyek ebből a szempontból kiváló tanulópénz volt a pártnak.

Tarr Zoltán az imént idézett hangfelvétel tanúsága szerint már tavasszal azt magyarázta tiszás körben, hogy a kormányprogramjukat eltitkolják, csupán egy, a kampánycéljaikat szolgáló kivonatot tárnak majd a választók elé. Ez pedig azt jelenti, hogy Magyar Péterék a választók tudatos megtévesztésére készülnek.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Fontos híreink

