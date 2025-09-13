Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

gyilkosságrendőrségáldozatélettársátletartóztatáserdőcsaláddrámavallomásmegrázó

Megszólalt a tiszakécskei gyilkosság áldozatának élettársa

Megrázó részletek derültek ki a nyáron történt családi tragédiáról. Egy tiszakécskei asszony élettársát saját lánya párja fojtotta meg lepedővel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 22:57
Megtörten nyilatkozott a tiszakécskei gyilkosság áldozatának az élettársa Fotó: Pozsgai Ákos/MW
Hátborzongató családi dráma rázta meg a nyáron Tiszakécskét: egy férfi saját élettársa anyósának párját fojtotta meg egy lepedővel. A bűncselekmény után az áldozat eltűntnek hitték, ám később kiderült, hogy gyilkosság áldozata lett. A rendőrök csak hónapokkal később, egy fakitermelés közelében bukkantak rá a tiszakécskei gyilkosság áldozatának a holttestére. Az Origo számolt be a megrázó részletekről.

Az áldozat élettársa, egy 80 éves asszony, most megtörten mesélt arról, milyen érzésekkel élte át a történteket. „Kezdetben azt hittem, hogy eltűnt, de egyre inkább éreztem, hogy valami szörnyűség történt” – vallotta be könnyeivel küzdve.

A tragédia napján lánya és annak párja érkeztek hozzá látogatóba. Amíg az asszony kint beszélgetett lányával, a férfi bement a házba, és a legbrutálisabb módon végzett az élettárssal. A tettest nem zavarta, hogy percekkel később felfedezhetik: az ágyon fekvő holttestet egyszerűen betakarta, és azt állította, a férfi alszik.

Az eltűnés bejelentése után két hónappal később derült fény a valóságra. Az áldozat holttestét egy erdős területen, egy fagyökér alá rejtve találták meg. A rendőrség gyanakodni kezdett, amikor a gyanúsított ellentmondásokba keveredett a kihallgatásai során, végül megtört és bevallotta tettét.

A rendőrség emberölés miatt indított eljárást

A férfit azóta letartóztatták. Az idős asszony számára azonban a gyász nem ért véget a tragédia feldolgozásával.

 Nincs pénzem a hamvasztásra, temetésről szó sem lehet. Csak szeretném hazahozni a hamvait

 – mondta el keserűen. Tovább súlyosbítja helyzetét, hogy lánya sem áll vele szóba, őt hibáztatva a család széthullásáért.

A tiszakécskei gyilkosság nemcsak egy ember életét oltotta ki, hanem egy egész családot szakított szét. A tragédia nyomán maradt sebek aligha gyógyulnak be.

A nyáron nem ez volt az egyedüli tragédia Tiszakécskén. A Magyar Nemzet is megírta, hogy egy kiégett ház kormos romjai közt bukkantak egy idős nő holttestére. A tűzoltók az égő épületből négy gázpalackot hoztak ki, amelyek közül az egyik szivárgott. A részletekért kattintson ide!

Borítókép: Pozsgai Ákos/MW


