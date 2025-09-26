Titkosszolgálat és figyelemelterelés – Rapid Extra: Orbán Viktor nézőpontja 

Egy valószínűsíthetően külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, miszerint történt egy pedofil bűncselekmény, aminek a szálai elvezetnek a kormányig. Néző László és Boros Bánk Levente nem finomkodtak, ők kimondták azt, amit Orbán Viktor kormányfői mivolta miatt nem mondhatott a Kossuth rádió műsorában: sejteni lehet, hogy milyen irányból érkezhetett az álhírkampány, amely mögé a Tisza Párt, a DK és az egész ellenzéki holdudvar is beállt. Egy biztos, miként a kormányfő az interjúban fogalmazott: „A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény. Ha valaki egy másik embert alaptalanul vádol pedofília elkövetésével, az szintén súlyos bűncselekményt követ el.” Ez pedig nem maradhat büntetés nélkül.

A műsorban szó esett Hadházy Ákos és aktivistái botrányos, emberalatti viselkedéséről is, amikor tüntetésük során egy szerzetest vettek célba. Részletek a Rapid Extra – Orbán Viktor nézőpontja legújabb adásában.



