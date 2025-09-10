Több hullámban érkezik a csapadék, szerdán csendes eső és zápor áztatja hazánkat + videó

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható szerdán, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen záródik felettünk az ég.

A HungaroMet tájékoztatása szerint:

a déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat.

Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk.

Szerda délutánra beborul felettünk az ég, csendes eső és zápor várható (Forrás: HungaroMet)

Több hullámban érkezik a csapadák

A szerdán kialakuló ciklon meghatározza a következő napok időjárást, több hullámban érkezik csapadék, csendes eső és záporok áztatják majd hazánkat. A meteorológusok közlése szerint

a hét második felében így marad a változékony idő, a hőmérséklet azonban lényegesen nem változik, továbbra is marad a nyárias idő, 25 fok körüli értékekkel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)