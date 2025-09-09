idegenforgalomnyári szezonturizmusbelföld

Augusztusban nyaralt a legtöbb magyar, ez volt a legfelkapottabb úti cél

A belföldi nyaralók körében idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak, a toplista második helyére Budapest, a harmadikra Eger került. A Balaton térsége a foglalások harmadát adta, megelőzve Észak-Magyarországot és a Dél-Alföldet. A nyár csúcsidőszaka természetesen augusztus volt, amely a foglalások több mint 40 százalékát hozta a magyar utazók körében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 13:30
Siófok idén nyáron is toronymagasan vezeti a foglalásokat / Fotó: / Hajozas.hu / Stadler lstvan
Az idei nyarat is a rövid utazások uralták: a kétéjszakás és az egyéjszakás pihenések voltak a leggyakoribbak a Szállás.hu adatai alapján. A két éjszakát a magyar utazók 30 százaléka, míg az egy éjszakát 28 százaléka választotta – tájékoztatta lapunkat legfrissebb felméréséről a Szállás.hu. 

Europe Hungary Siófok Lake Balaton. Cityscape. sunset. water tower. panorama. city library. Church of the Blessed Virgin Mary in Siofok. sio plaza. magyar utazók
 A magyar utazók többsége idén nyáron is Siófokon nyaralt Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Ilyen szálláshelyek voltak a legnépszerűbbek a magyar utazók körében

Adataik szerint hosszabb, hároméjszakás kikapcsolódásra az utazók 20 százaléka, négyéjszakásra 12 százalékuk maradt. Az ötéjszakás foglalások aránya 5, a hatéjszakásaké 3 százalék volt. Mindössze a foglalások 2 százaléka szólt egyhetes vagy hosszabb tartózkodásra. 

Szállástípusok közül a legkeresettebb 

  • az apartman (32 százalék) volt, 
  • amelyet a hotelek (27 százalék) 
  • és a vendégházak (22 százalék) követtek országos viszonylatban. 
  • A panziók 13 százalékkal részesedtek, 
  • míg az „egyéb” kategóriába a foglalások 6 százaléka tartozott. 

A vendégek a szállásfoglalások harmadánál kértek valamilyen ellátást, leginkább reggelit. A hotelben vakációzók többsége 3 vagy 4 csillagos lehetőség mellett döntött. 

Tízből 8 nyári, belföldi szállásfoglalás 170 ezer forint alatti kategóriába esett, a foglalások közel fele, 47 százaléka 70 ezer forint alatti értékű volt, a 70–170 ezer forintos kategória adta a második legnagyobb szeletet, egészen pontosan 34 százalékot.

 – számolt be Kelemen Lili. A Szállás.hu sajtószóvivője hozzátette, az ennél magasabb kosárérték jóval ritkábban fordult elő: a 170–270 ezer forint közötti foglalások aránya mindössze 12, míg a 270–370 ezer forintos sáv 4 százalékot tett ki. A 370 ezer forint feletti foglalások aránya csupán 3 százalék körül alakult. A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát Szép-kártyával fizették a Szállás.hu oldalon.

Nem volt meglepetés, hogy mikor üdültek a magyarok

A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend. Az viszont változás a 2024-es szezonhoz képest, hogy június nagyobb arányban részesült a Szállás.hu foglalásaiból idén, míg július némileg veszített súlyából. Utóbbihoz az esős, viharos időjárás nagyban hozzájárult.

A Szállás.hu idei nyári foglalási adatai alapján a legfelkapottabb uticélok top 10-es listára

  1. Siófok, 
  2. Budapest, 
  3. Eger, 
  4.  Balatonfüred, 
  5. Gyula, 
  6. Hajdúszoboszló, 
  7. Szeged, 
  8. Hévíz, 
  9. Pécs 
  10. és Nyíregyháza került fel. 

A foglalások régiós megoszlása szerint a Balaton toronymagasan vezetett 31 százalékkal, majd Észak-Magyarország következett 16 és a Dél-Alföld 11 százalékkal. 

Így nyaraltak a párok és a családosok

A foglalások 44 százalékát párok adták, míg 35 százaléknál gyermek is volt a vendégek között. A párok körében a foglalások harmadával a hotelek voltak a legnépszerűbbek, míg a gyermekes foglalások közel 40 százaléka apartmanba szólt a nyáron. A párok körében egyezik a legkeresettebb települések élmezőnye az összesített eredményekkel, a gyerekeseknél viszont Siófokot Gyula, majd Hajdúszoboszló követte. Míg a párok közel 60 százaléka legfeljebb 70 ezer forintot fizetett a szállásért, a családok negyven százaléka 70-170 ezer forint között költött rá. Van eltérés az előfoglalási szokásuk között is: a pároknál a nyári időszakra az átlagos előfoglalási idő 44 nap, míg a családoknál 62 nap volt.

Nemcsak a szálláshelyek, hanem a környékbeli programok, látnivalók is nagyban hozzájárulnak a belföldi úti célok népszerűségéhez. A vízparti élmények mellett a várak és az állatkerti attrakciók is kiemelt figyelmet kaptak idén nyáron is. A legnépszerűbb turisztikai célpontok voltak a nyáron a

⦁    siófoki plázs
⦁    Hungarospa Hajdúszoboszló
⦁    Gyulai várfürdő
⦁    Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda – Budapest
⦁    Egri vár
⦁    Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
⦁    Zalakarosi Fürdő
⦁    Nyíregyházi Állatpark – Sóstó Zoo
⦁    Festetics-kastély
⦁    Szigligeti vár
Az előrejelzések szerint szeptemberben még kitart a jó idő, ami kedvez a belföldi utazóknak. 

A Szállás.hu szeptemberi foglalásai alapján a Balatont megelőzve az észak-magyarországi régió került a dobogó élére. A települések toplistáját jelenleg Budapest vezeti, Eger, Siófok, Gyula és Szeged követik.

A foglalások szállástípusonkénti megoszlása is változást jelez: az apartmanokat megelőzve a hotelek részesültek a legnagyobb arányban a Szállás.hu szeptemberi előfoglalásaiból. Szeptemberben nő a párban utazók aránya a nyári időszakhoz képest, erre a hónapra a foglalások 58 százaléka két főre szól.

