Augusztusban nyaralt a legtöbb magyar, ez volt a legfelkapottabb úti cél

Az idei nyarat is a rövid utazások uralták: a kétéjszakás és az egyéjszakás pihenések voltak a leggyakoribbak a Szállás.hu adatai alapján. A két éjszakát a magyar utazók 30 százaléka, míg az egy éjszakát 28 százaléka választotta – tájékoztatta lapunkat legfrissebb felméréséről a Szállás.hu.

A magyar utazók többsége idén nyáron is Siófokon nyaralt Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Ilyen szálláshelyek voltak a legnépszerűbbek a magyar utazók körében

Adataik szerint hosszabb, hároméjszakás kikapcsolódásra az utazók 20 százaléka, négyéjszakásra 12 százalékuk maradt. Az ötéjszakás foglalások aránya 5, a hatéjszakásaké 3 százalék volt. Mindössze a foglalások 2 százaléka szólt egyhetes vagy hosszabb tartózkodásra.

Szállástípusok közül a legkeresettebb

az apartman (32 százalék) volt,

amelyet a hotelek (27 százalék)

és a vendégházak (22 százalék) követtek országos viszonylatban.

A panziók 13 százalékkal részesedtek,

míg az „egyéb” kategóriába a foglalások 6 százaléka tartozott.

A vendégek a szállásfoglalások harmadánál kértek valamilyen ellátást, leginkább reggelit. A hotelben vakációzók többsége 3 vagy 4 csillagos lehetőség mellett döntött.

Tízből 8 nyári, belföldi szállásfoglalás 170 ezer forint alatti kategóriába esett, a foglalások közel fele, 47 százaléka 70 ezer forint alatti értékű volt, a 70–170 ezer forintos kategória adta a második legnagyobb szeletet, egészen pontosan 34 százalékot.

– számolt be Kelemen Lili. A Szállás.hu sajtószóvivője hozzátette, az ennél magasabb kosárérték jóval ritkábban fordult elő: a 170–270 ezer forint közötti foglalások aránya mindössze 12, míg a 270–370 ezer forintos sáv 4 százalékot tett ki. A 370 ezer forint feletti foglalások aránya csupán 3 százalék körül alakult. A nyári, belföldi foglalásokhoz kapcsolódó online fizetések összértékének 27 százalékát Szép-kártyával fizették a Szállás.hu oldalon.

Nem volt meglepetés, hogy mikor üdültek a magyarok

A nyári hónapok közül az augusztus emelkedett ki a foglalások 43 százalékával, ez a tavalyi évhez hasonló trend. Az viszont változás a 2024-es szezonhoz képest, hogy június nagyobb arányban részesült a Szállás.hu foglalásaiból idén, míg július némileg veszített súlyából. Utóbbihoz az esős, viharos időjárás nagyban hozzájárult.