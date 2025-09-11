AldiAldi Magyarországüzlet

Tömegroham az Aldiban az ötforintos ruhákért

Csütörtök reggel indult az Aldi országos akciója, amelyben a ruházati termékeket napról napra olcsóbban kínálják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 20:56
illusztráció Forrás: Getty Images/AFP
Az Aldi Magyarország egyhetes akciója csütörtökön rajtolt, az első napon ezer forintért lehetett ruhát és cipőt venni. A következő napokon fokozatosan csökkennek az árak, a zárónapon pedig mindössze 5 forintért kínálják majd a termékeket – írja a Nool.

A balassagyarmati üzletben hamar kialakult a tömeg, sokan több tízezer forintot spóroltak. Egy kétgyermekes családapa arról beszélt, kizárólag az akció miatt érkeztek, míg egy idős házaspár unokáinak vásárolt, de a nagyobb méretekből már alig találtak.

A vásárlók közül többen úgy fogalmaztak, a jelenet szinte az Éhezők viadalára című filmre emlékeztetett. Voltak, akik biztosra vették, hogy a következő napokban is visszatérnek, mások szerint viszont a végső, 5 forintos napra már nem marad áru.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

 

