Pécsen sem lehet megtartani a pride-ot

A Zebrától kér segítséget Tóth Gabi

Az énekesnőt kommentelők zaklatják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 10:22
Fotó: Forrás: Tóth Gabi/ Instagram Forrás: Forrás: Tóth Gabi/ Instagram
A Zebráktól kért segítséget Tóth Gabi, akinek az oldalát elárasztották a fizetett kommentelők. Az énekesnő azt írta, 

mindent megtettek a függetlenek, hogy elhitelenítsenek, majdnem sikerült is nekik. Pláne fizetett kommentelőkkel, akikből volt, hogy háromezer volt rám küldve.

Mint írta, ezt onnan tudja, hogy abban az időben felfogadott egy „internetgurut”.

Tóth Gabi sajnálja, hogy akkoriban (2021-ben) még nem volt ez a DPK, de most azt kéri, 

látogassanak el a tagok az oldalára, és segítsenek neki elűzni a kommentelőket,

 akik azóta is végzik a rájuk kiszabott feladatot.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Nem tud kibújni a bőréből.

