Továbbra is drogtanyák uralják Ezüsthegyet

Ezüsthegy valaha Budapest második Rózsadombja lehetett volna. A zöldövezeti környezet, a pazar panoráma és a közeli erdők ideális lakó- és kirándulóhelyet kínálnának, csakhogy a terület mára a főváros egyik legsúlyosabban elgettósodott része lett. Feltört önkormányzati házak, kitört ablakok, ellopott kerítések, drogtanyák és szemét: így írják le a helyiek a mindennapokat.

Az önkormányzat tavasszal takarítást ígért, de azóta sem történt semmi

– írja a Metropol.

Elhagyatott és szétvert ingatlanok (Forrás: Metropol)

A Kiss László vezette önkormányzat idén áprilisban nagy csinnadrattával jelentette be, hogy átfogó rendrakási akció indul az Ezüsthegyen: bontás, takarítás, a közbiztonság megerősítése. Azóta azonban semmi érdemi nem történt. Emlékeznek még az ezüsthegyi anomáliákra? Hiába ígérte az önkormányzat a szakszerű bontást, a hulladék elszállítását és a rehabilitációt, hónapokkal később még mindig itt tartunk – írta közösségi oldalán Kozma János fideszes önkormányzati képviselő, felhívva a figyelmet a problémára.

A helyiek szerint a városvezetés tétlensége miatt a környék napról napra rosszabb állapotba kerül. A feltört, kibelezett és fémalkatrészeiktől megfosztott házak önkormányzati tulajdonban állnak, mégsem történik érdemi intézkedés.

A lap felidézi a Drogkutató Intézet elemzését, amely szerint az elhagyatott házak és az önkormányzati passzivitás miatt a környéken elharapózott a hajléktalanság és a kábítószer-használat. A helyiek arról számolnak be, hogy a fiatalok drogot vásárolni járnak fel a hegyre, de előfordult olyan eset is, hogy 12 éves gyerekeket csaltak oda a dílerek. A lakók félelemben élnek: a lopások, vandalizmus, agresszív viselkedés mindennapossá vált. Sokan a kertkapuikat is zárva tartják, és csak csoportosan mernek sétálni.