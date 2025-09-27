EzüsthegyenÓbudaKiss László

Továbbra is drogtanyák uralják Ezüsthegyet

Bontást, takarítást és rendrakást ígért az önkormányzat tavasszal, de azóta sem történt semmi érdemi változás. Ezüsthegy elhagyott házai továbbra is drogtanyák, pedig Budapest egyik legszebb városrésze lehetne a hely – számol be a Metropol.

Magyar Nemzet
Forrás: Metropol2025. 09. 27. 9:07
Ezüsthegy valaha Budapest második Rózsadombja lehetett volna. A zöldövezeti környezet, a pazar panoráma és a közeli erdők ideális lakó- és kirándulóhelyet kínálnának, csakhogy a terület mára a főváros egyik legsúlyosabban elgettósodott része lett. Feltört önkormányzati házak, kitört ablakok, ellopott kerítések, drogtanyák és szemét: így írják le a helyiek a mindennapokat.

Az önkormányzat tavasszal takarítást ígért, de azóta sem történt semmi 

Elhagyatott és szétvert ingatlanok (Forrás: Metropol)

A Kiss László vezette önkormányzat idén áprilisban nagy csinnadrattával jelentette be, hogy átfogó rendrakási akció indul az Ezüsthegyen: bontás, takarítás, a közbiztonság megerősítése. Azóta azonban semmi érdemi nem történt. Emlékeznek még az ezüsthegyi anomáliákra? Hiába ígérte az önkormányzat a szakszerű bontást, a hulladék elszállítását és a rehabilitációt, hónapokkal később még mindig itt tartunk – írta közösségi oldalán Kozma János fideszes önkormányzati képviselő, felhívva a figyelmet a problémára.

A helyiek szerint a városvezetés tétlensége miatt a környék napról napra rosszabb állapotba kerül. A feltört, kibelezett és fémalkatrészeiktől megfosztott házak önkormányzati tulajdonban állnak, mégsem történik érdemi intézkedés.

A lap felidézi a Drogkutató Intézet elemzését, amely szerint az elhagyatott házak és az önkormányzati passzivitás miatt a környéken elharapózott a hajléktalanság és a kábítószer-használat. A helyiek arról számolnak be, hogy a fiatalok drogot vásárolni járnak fel a hegyre, de előfordult olyan eset is, hogy 12 éves gyerekeket csaltak oda a dílerek. A lakók félelemben élnek: a lopások, vandalizmus, agresszív viselkedés mindennapossá vált. Sokan a kertkapuikat is zárva tartják, és csak csoportosan mernek sétálni.


Borítókép: Ezüsthegyi állapotok (Forrás: Metropol) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
Kína újra tengeri nagyhatalom

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

