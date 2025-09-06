Halálos motorbaleset történt az 54-es főúton Jakabszállás közelében szombaton – közölte Horváth Erika rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A 46 éves helvéciai motoros autóval ütközött és életét vesztette – mondta a sajtóreferens.
Tragédia az 54-es főúton: belehalt a motoros az ütközésbe
Az áldozat 46 éves volt.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)
