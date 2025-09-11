Újabb átverés: végrehajtással riogatnak a postaládákban

Újabb trükköt vetettek be a csalók Szegváron: boríték nélküli leveleket dobnak a postaládákba, amelyekben csekket is elhelyeznek. A levelekben végrehajtással fenyegetnek, és közüzemi szolgáltatóra vagy adósságkezelő cégre hivatkoznak – írja a Délmagyar. Az önkormányzat figyelmeztetett, hogy a szolgáltatók minden esetben hivatalos, névre szóló, borítékban érkező levelet küldenek. Azt kérik, senki ne fizessen be gyanús csekket addig, amíg nem ellenőrizte a követelés valódiságát.

Ha ilyen levelet kapnak, forduljanak a szolgáltatóhoz személyesen vagy telefonon

– áll a közleményben. A település vezetése arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenki szóljon a családtagjainak, szomszédainak, különösen az idősebbeknek, akik könnyebben válnak áldozattá.

Az önkormányzat ugyanakkor külön kérte a lakosságot, hogy ne hívogassa játékból a 112-es segélyhívót, mert ezzel feleslegesen terhelik a szolgálatokat és akadályozhatják a valóban bajba jutottak ellátását.