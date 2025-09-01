fejlesztésóvodaiskola

Újabb iskolafejlesztésekkel készül a kormány

Az iskolák mellett az óvodák is nagy figyelmet kapnak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 01. 15:36
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány döntött: 2030-ig Kistarcsán új, 16 tantermes iskola épül, emellett Veresegyház is új iskolával fog bővülni, Szadán pedig, az óvodai kapacitásbővítés mellett, új épülettel bővül a Székely Bertalan Általános Iskola – hívta fel a figyelmet Hankó Balázs a Pest vármegyei Kistarcsán. A kulturális és innovációs miniszter a Simándy József Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén arról beszélt, hogy a kormány most is dolgozik a fejlesztéseken, a környező iskolákban 137 millió forint értékben újultak és szépültek meg a tantermek.

Kistarcsa, 2025. szeptember 1. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond a Simándy József Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén Kistarcsán 2025. szeptember 1-jén. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ezen belül a legkiemelkedőbb a Simándy-iskola kisépülete volt, amely önkormányzati és tankerületi támogatással, valamint a Szakképző Centrum fiataljainak munkájával újult meg 100 millió forintból. Itt nyolc tanteremben kezdhetik meg az oktatást, „mindez a fiatalok szolgálata, amely a jövő szolgálatát jelenti” – emelte ki a miniszter.

Nem csak az infrastruktúra fejlődik, a tanárok, tanítók is egyre nagyobb anyagi megbecsüléssel végezhetik hivatásukat

– hangsúlyozta Hankó Balázs. Hozzátette: a kormány a szülők segítésére is gondolt, hiszen a gyerekek országosan 13 millió tankönyvet kapnak meg ingyenesen tanévkezdéskor. Jelentős segítség az is, hogy „600 ezer gyermek mellé állunk oda” kedvezményes vagy ingyenes étkeztetéssel – fogalmazott.

A miniszter a tanárokhoz és gyermekekhez szólva azt mondta: „most ti kezditek itt meg a Simándyban az iskolát, tértek vissza a nyár után, hogy megosszátok egymással, tanáraitokkal, mindazt a sok-sok élményt, amiben részetek volt a nyár során. Ettől lesz hangos az első jó néhány nap. Kérem tanáraitok megértését erre vonatkozóan is.”

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu