Újabb iskolafejlesztésekkel készül a kormány

A kormány döntött: 2030-ig Kistarcsán új, 16 tantermes iskola épül, emellett Veresegyház is új iskolával fog bővülni, Szadán pedig, az óvodai kapacitásbővítés mellett, új épülettel bővül a Székely Bertalan Általános Iskola – hívta fel a figyelmet Hankó Balázs a Pest vármegyei Kistarcsán. A kulturális és innovációs miniszter a Simándy József Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén arról beszélt, hogy a kormány most is dolgozik a fejlesztéseken, a környező iskolákban 137 millió forint értékben újultak és szépültek meg a tantermek.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ezen belül a legkiemelkedőbb a Simándy-iskola kisépülete volt, amely önkormányzati és tankerületi támogatással, valamint a Szakképző Centrum fiataljainak munkájával újult meg 100 millió forintból. Itt nyolc tanteremben kezdhetik meg az oktatást, „mindez a fiatalok szolgálata, amely a jövő szolgálatát jelenti” – emelte ki a miniszter.

Nem csak az infrastruktúra fejlődik, a tanárok, tanítók is egyre nagyobb anyagi megbecsüléssel végezhetik hivatásukat

– hangsúlyozta Hankó Balázs. Hozzátette: a kormány a szülők segítésére is gondolt, hiszen a gyerekek országosan 13 millió tankönyvet kapnak meg ingyenesen tanévkezdéskor. Jelentős segítség az is, hogy „600 ezer gyermek mellé állunk oda” kedvezményes vagy ingyenes étkeztetéssel – fogalmazott.

A miniszter a tanárokhoz és gyermekekhez szólva azt mondta: „most ti kezditek itt meg a Simándyban az iskolát, tértek vissza a nyár után, hogy megosszátok egymással, tanáraitokkal, mindazt a sok-sok élményt, amiben részetek volt a nyár során. Ettől lesz hangos az első jó néhány nap. Kérem tanáraitok megértését erre vonatkozóan is.”