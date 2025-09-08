szúnyogírtásszúnyogszúnyoggyérítés

Újabb szúnyogirtás várható a héten, mutatjuk a részleteket

A héten négy vármegye negyvenöt településén végeznek kezeléseket a szakemberek – hívta fel a figyelmet az OKF. Mint írták, a Duna déli szakaszán, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein gyérítik a vérszívókat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 10:40
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Idén különösen alakult a szúnyogártalom az országban – hívta fel a figyelmet lapunkhoz eljuttatott közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Mint írták, a nyár első felében alig volt szükség beavatkozásra, míg később a Duna vízszintemelkedése, a csapadékosabb napok, most pedig a nyárias szeptemberi időjárás miatt van még helyenként jelentős szúnyogártalom.

A közlemény szerint a következő napokban a kifejlett rovarok ellen kell fellépni, a szakemberek földi permetezéssel, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel kezelik a települések lakott területeit. 

A legtöbb helyen az úgynevezett ULV eljárást alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint 0,5 liter hektáranként – apró cseppekre porlasztva juttatják ki

– emelték ki.

 

Szúnyogirtás: emberre is veszélyt jelent a készítmény?

Mint írták, a készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre és háziállatokra nem jelent veszélyt. Ezen a héten négy vármegye negyvenöt településén végeznek kezeléseket a szakemberek:

 a Duna déli szakaszán, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein gyérítik a vérszívókat.

Felhívták a figyelmet arra is, sok szúnyogfaj számára a lakókörnyezetünkben létrejövő vízmegállások jelentenek ideális élőhelyet. A ház körül kialakult csípőszúnyog-tenyészőhelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ által készített tájékoztató alapján magunk is felszámolhatjuk, ezzel csökkentve a szúnyogártalmat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

