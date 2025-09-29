Újra szabad a pálya Budapest felé, Magyarország új hidat kapott + fotók

Részletezik, a szombatról vasárnapra virradó éjjel beemelték az új Velencei gyalogos-kerékpáros híd főváros felé vezető oldal fölött átívelő elemeit. A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét nyolc elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen négy elemet kell a helyére daruzni. Hozzáfűzik, a következő elemek beemelése októberben várható.

A főpályát és a Velence csomópontot érintő forgalomkorlátozásokról, azok pontos időpontjáról, menetrendjéről időben és előre tájékoztatnak majd – fűzték hozzá.