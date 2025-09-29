Újra szabad a pálya Budapest felé, Magyarország új hidat kapott + fotók

Véget ért a pályazár Budapest irányába az M7-es autópályán Velencénél – adta hírül a közösségi oldalán az MKIF Zrt.
Részletezik, a szombatról vasárnapra virradó éjjel beemelték az új Velencei gyalogos-kerékpáros híd főváros felé vezető oldal fölött átívelő elemeit. A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét nyolc elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen négy elemet kell a helyére daruzni. Hozzáfűzik, a következő elemek beemelése októberben várható.
A főpályát és a Velence csomópontot érintő forgalomkorlátozásokról, azok pontos időpontjáról, menetrendjéről időben és előre tájékoztatnak majd – fűzték hozzá.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem gyilkosság áldozata lett Kaszás Nikolett + videó
Hosszú történet végére került most pontosvessző, még tart a vizsgálódás.
Nyomozás indult Hadházyék ellen a múlt heti botrány után
A Szent Ferenc-templomnál rátámadtak egy idős szerzetesre.
Döbbenetes adat: egy magyar fiatal átlagosan százszor találkozik a kábítószeres életmódot népszerűsítő üzenettel
Horváth László drogügyi biztos szerint „a helyzet változásért kiált”.
Hiába vetették be a tiszás kamuprofilokat, Deák Dániel nyert Pankotai Lilivel szemben + videó
Egyre többen ébrednek rá, hogy az ellenzék aljas álhírkampányt indított.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem gyilkosság áldozata lett Kaszás Nikolett + videó
Hosszú történet végére került most pontosvessző, még tart a vizsgálódás.
Nyomozás indult Hadházyék ellen a múlt heti botrány után
A Szent Ferenc-templomnál rátámadtak egy idős szerzetesre.
Döbbenetes adat: egy magyar fiatal átlagosan százszor találkozik a kábítószeres életmódot népszerűsítő üzenettel
Horváth László drogügyi biztos szerint „a helyzet változásért kiált”.
Hiába vetették be a tiszás kamuprofilokat, Deák Dániel nyert Pankotai Lilivel szemben + videó
Egyre többen ébrednek rá, hogy az ellenzék aljas álhírkampányt indított.