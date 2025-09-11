A választás tétje, hogy szuverenista vagy egy Brüsszelt kiszolgáló kormány legyen + videó

– Mi behoztuk az Otthon startot, megduplázzuk a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességet kapnak, adómentes a csed és a gyed. Az idősek élelmiszer-utalványt, a fiatalok pedig adómentességet kapnak, és egymillióval több munkahely van, hogy csak néhányat említsek – sorolta Menczer Tamás azokat a magyarokat segítő intézkedéseket, amelyeket a kormány a közelmúltban bevezetett vagy hamarosan be fog vezetni. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán arról osztott meg egy videót, ahogy újságírói kérdésekre válaszol Kötcsén.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A választás tétje, hogy az, amit elértünk, amit a magyar emberek látnak, hozzátéve azt, hogy itt nincsenek Mohamedek, és hozzátéve azt, hogy nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborúba, ez mind a választás tétje

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Majd rámutatott: ha jön a Tisza, akkor ugyanúgy, ahogyan a Tisza-adót – amelyről igyekeznek hallgatni –, ugyanúgy minden más brüsszeli követelést is teljesítenek. Erről kell dönteniük a magyaroknak, hogy egy szuverenista magyar érdeket képviselő Orbán-kormányt akarnak, vagy egy Brüsszelt kiszolgáló, Tisza-adót bevezető és minden egyéb brüsszeli elvárást teljesítő Tisza-kormányt – hívta fel a figyelmet a kommunikációs igazgató.