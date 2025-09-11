A választás tétje, hogy szuverenista vagy egy Brüsszelt kiszolgáló kormány legyen + videó

Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

A választás tétje, hogy szuverenista vagy egy Brüsszelt kiszolgáló kormány legyen

A magyarok támogatása vagy a pénzük elvétele? – erről lehet dönteni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 17:43
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
– Mi behoztuk az Otthon startot, megduplázzuk a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességet kapnak, adómentes a csed és a gyed. Az idősek élelmiszer-utalványt, a fiatalok pedig adómentességet kapnak, és egymillióval több munkahely van, hogy csak néhányat említsek – sorolta Menczer Tamás azokat a magyarokat segítő intézkedéseket, amelyeket a kormány a közelmúltban bevezetett vagy hamarosan be fog vezetni. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán arról osztott meg egy videót, ahogy újságírói kérdésekre válaszol Kötcsén.

Kötcse, 2025. szeptember 7. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nyilatkozik a sajtónak a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvénye, a Polgári Piknik helyszínén Kötcsén 2025. szeptember 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A választás tétje, hogy az, amit elértünk, amit a magyar emberek látnak, hozzátéve azt, hogy itt nincsenek Mohamedek, és hozzátéve azt, hogy nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborúba, ez mind a választás tétje

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Majd rámutatott: ha jön a Tisza, akkor ugyanúgy, ahogyan a Tisza-adót – amelyről igyekeznek hallgatni –, ugyanúgy minden más brüsszeli követelést is teljesítenek. Erről kell dönteniük a magyaroknak, hogy egy szuverenista magyar érdeket képviselő Orbán-kormányt akarnak, vagy egy Brüsszelt kiszolgáló, Tisza-adót bevezető és minden egyéb brüsszeli elvárást teljesítő Tisza-kormányt – hívta fel a figyelmet a kommunikációs igazgató.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

