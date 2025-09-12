Vargha Tamás: Hazánk békéjéért tenni kell + videó

Az államtitkár egy észak-litvániai katonai bázisról jelentkezett, ahol a NATO balti légtérrendészeti szolgálatának keretében mintegy nyolcvan magyar katona és négy Gripen vadászgép vesz részt a Baltikum légtérvédelmében.

Vargha Tamás (Fotó: Facebook)

Vargha Tamás a videóban elmondta: jelenleg is zajlik az elmúlt 30 év legnagyobb, előre tervezett, a NATO keretei között szervezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlata, amelyben több mint 200 eszköz és 22 ezer ember érintett. Jelenleg a NATO-tagállamok közül a mi gyakorlatunk a legnagyobb és a legösszetettebb katonai művelet – jelezte.

Békénk és biztonságunk másik fontos eleme szövetségi rendszerünk. Ez nem csak előnyökkel jár, hanem vállalásokkal is. Itt a Baltikumban katonáink Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladatait látják el

– mondta el az államtitkár.

Hozzátette: ez a misszió stratégiai fontosságú. A magyar katonáknak a lehető legprofibb módon, hidegvérrel kell őrizniük a szövetség és hazánk békéjét úgy, hogy akár közvetlen közelébe is kerülhetnek az orosz légierő gépeihez. Ilyen esemény történt augusztus 8-án, amikor pilótáink az alfa riasztást követően felszálltak, és azonosították azokat a repülőket, amelyek nem teremtettek rádiókapcsolatot a légiforgalmi irányítással – közölte.

Kijelentette, minden magyar katona felkészült, kiválóan képzett és eltökélt, hogy sikeresen végrehajtsa a missziót. A Baltikum légtérvédelme jó kezekben van, magyar kezekben van – hangsúlyozta az államtitkár.

Vargha Tamás közölte, a misszió még három hónapig fog tartani, katonáink vezető nemzetként folytatják az együttműködést a spanyol és az olasz légierő katonáival.

Magyarország már negyedik alkalommal vesz részt a NATO balti légtérvédelmi szolgálatában. Ez azt is mutatja, hogy Magyarország elkötelezett és megbízható NATO-szövetséges. A Baltikumban Gripen vadászgépekkel teljesítenek szolgálatot katonáink, jelenleg a flotta 14 gépből áll, de 2026-ra négy új érkezik – tette hozzá az államtitkár. Célunk változatlan: erős honvédség, békés és biztonságos Magyarország – mondta Vargha Tamás a videóban.