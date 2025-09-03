Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Till TamásvádgyilkosságF Jánosbűncselekmény

Döntő szakaszához ért Till Tamás ügye, új hírek érkeztek a gyilkossággal gyanúsított F. Jánosról

Közel a vádemelés pillanata.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 10:39
Döntő szakaszához érkezett a Till Tamás-ügy, az ügyészség újabb indítványt tett a gyilkossággal gyanúsított F. János letartóztatása kapcsán – tudta meg a Mandiner. 

A lap értesülése szerint újabb három hónappal meghosszabbítaná a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség. 

Az ügyészség szóvivője, Négyessyné Bodó Marianna közölte: szökés, elrejtőzés veszélyére figyelemmel, a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében indítványozták a letartóztatás meghosszabbítását december 14-ig. A szóvivő ugyanakkor arra is kitért,

jelenleg már a nyomozás vizsgálati szakaszának befejezésével kapcsolatos büntetőeljárási intézkedések vannak folyamatban.

Ennek lezárulta után kerülhet sor a vádemelés kérdésében való döntésre.

Till Tamás brutális gyilkosság áldozata lett (Fotó: Baon)

Ellentmondásos vallomása buktatta le F. Jánost

Mint arról a Magyar Nemzet oldalán is beszámoltunk, 2000-ben eltűnt, akkor 11 éves kisfiú ügyében csaknem huszonöt év elteltével, tavaly állt be fordulat, miután egy bejelentés nyomán a hatóságok újranyitották az aktákat és immár gyilkosság miatt kezdtek nyomozásba. A fiú földi maradványait a hatóságok megtalálták, ekkor derült ki, hogy aljas indokból, különös kegyetlenséggel gyilkolták meg. 

F. János végül tanúként beismerte a gyilkosságot, eleinte a rendőröknek azt a történetet adta elő, hogy ő és egy barátja, K. Róbert a tanya tulajdonosának segítettek eltüntetni Till Tamás holttestét, csakhogy a tanya tulajdonosa és K. Róbert már nem él, mindketten öngyilkosok lettek. Miután zajlott a nyomozás, a rendőröknek egyre inkább feltűntek az ellentmondások F. János vallomásában. 

Kiderült, hogy például Róberttel nem is voltak barátok, de más is sántított a férfi korábbi vallomásában. 

A rendőröknek több tanú is elismerte, hogy F. János kérésére hivatkoztak K. Róbertre, és arra, hogy nekik azt is elmondta, hol van a holttest. Ezek után november 28-ára újra beidézte a nyomozást folytató Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság F. Jánost, aki megtört és mindent beismert. A kihallgatása után viszont elengedték, mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, a büntethetősége 15 év után elévült.

A Fidesz a helyzetre reagálva törvénymódosítást nyújtott be, amelyet az Országgyűlés tavaly december közepén el is fogadott. 

A Btk. elévülési szabályait úgy módosították, hogy az elkövető életkorától függetlenül a zéró tolerancia elvének kell érvényesülnie az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető súlyos bűncselekmények, például az emberölés minősített eseteiben.

F. Jánost ennek jegyében elfogták, aki ezt követően már tagadta a bűncselekmény elkövetését, és azt állította, hogy kényszer és fenyegetés hatására tette beismerő vallomását. Később pedig már arról nyilatkozott, hogy baleset történt, autójával elsodorta a kisfiút. Megijedt, majd a testet arra a tanyára vitte, ahol dolgozott.

 

Ennek a gyermeknek is vannak szülei

A férfi később részletes vallomást tett arról, hogyan végzett Till Tamással: bevallotta, hogy cigarettázás közben találkozott a fiúval, amikor V. József tanyáján dolgozott. A kihallgatáson elárulta, hogy azt kérte a fiútól, hogy segítsen neki, és a műhely mellett található fatárolóban egy ácskapoccsal meggyilkolta. A holttestet egy talicskával vitte át egy melléképületbe. A testet elásta, fóliát terített rá, majd homokkal temette be, mivel tudta, hogy ott hamarosan betonozni fognak. Ahogy – a korábbi gyanúval ellentétben – V. József, úgy K. Róbert sosem tudta meg, hogy a fiú holtteste a melléképületben volt.

F. János a kihallgatásán azt mondta, a gyermek megöléséről más nem tudott, arról az elmúlt nyárig senkinek nem beszélt. Azt állította, hogy a gyermeket addig ütötte, amíg látta, hogy él.

 A rendőrség az üggyel kapcsolatban akkor úgy fogalmazot, F. János a gyilkosságra emberileg értékelhető indokot nem adott, azért nem fedik fel az indítékát, mert ennek a gyermeknek is vannak szülei. 

Borítókép: Till Tamás temetése (Fotó: Kovács Zoltán)

