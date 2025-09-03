Döntő szakaszához ért Till Tamás ügye, új hírek érkeztek a gyilkossággal gyanúsított F. Jánosról

Döntő szakaszához érkezett a Till Tamás-ügy, az ügyészség újabb indítványt tett a gyilkossággal gyanúsított F. János letartóztatása kapcsán – tudta meg a Mandiner.

A lap értesülése szerint újabb három hónappal meghosszabbítaná a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Az ügyészség szóvivője, Négyessyné Bodó Marianna közölte: szökés, elrejtőzés veszélyére figyelemmel, a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében indítványozták a letartóztatás meghosszabbítását december 14-ig. A szóvivő ugyanakkor arra is kitért,

jelenleg már a nyomozás vizsgálati szakaszának befejezésével kapcsolatos büntetőeljárási intézkedések vannak folyamatban.

Ennek lezárulta után kerülhet sor a vádemelés kérdésében való döntésre.

Till Tamás brutális gyilkosság áldozata lett (Fotó: Baon)

Ellentmondásos vallomása buktatta le F. Jánost

Mint arról a Magyar Nemzet oldalán is beszámoltunk, 2000-ben eltűnt, akkor 11 éves kisfiú ügyében csaknem huszonöt év elteltével, tavaly állt be fordulat, miután egy bejelentés nyomán a hatóságok újranyitották az aktákat és immár gyilkosság miatt kezdtek nyomozásba. A fiú földi maradványait a hatóságok megtalálták, ekkor derült ki, hogy aljas indokból, különös kegyetlenséggel gyilkolták meg.

F. János végül tanúként beismerte a gyilkosságot, eleinte a rendőröknek azt a történetet adta elő, hogy ő és egy barátja, K. Róbert a tanya tulajdonosának segítettek eltüntetni Till Tamás holttestét, csakhogy a tanya tulajdonosa és K. Róbert már nem él, mindketten öngyilkosok lettek. Miután zajlott a nyomozás, a rendőröknek egyre inkább feltűntek az ellentmondások F. János vallomásában.

Kiderült, hogy például Róberttel nem is voltak barátok, de más is sántított a férfi korábbi vallomásában.

A rendőröknek több tanú is elismerte, hogy F. János kérésére hivatkoztak K. Róbertre, és arra, hogy nekik azt is elmondta, hol van a holttest. Ezek után november 28-ára újra beidézte a nyomozást folytató Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság F. Jánost, aki megtört és mindent beismert. A kihallgatása után viszont elengedték, mivel fiatalkorú volt az emberölés idején, a büntethetősége 15 év után elévült.