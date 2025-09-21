Veszélyes fertőző betegségek terjednek, a skarlátot is kimutatták hazánkban

Négy agyvelőgyulladásos beteget diagnosztizáltak a 36. héten Magyarországon, közülük egyet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ráadásul a vármegyében a fertőző betegségek közül többet is igazoltak a laboratóriumi vizsgálatok – írja a Szon. Az utóbbi hetekben a fertőző betegségek között a szalmonella dominál, és sok a májgyulladásos beteg is a vármegyében. Ezek mellett a héten ismét volt skarlátos beteg is.

Fertőző betegségek terjednek, figyelmeztetnek az orvosok (Fotó: Pexels)

A szalmonellafertőzés gyakori megbetegedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ugyanis ez okozta a legtöbb megbetegedést. Kiss Csaba háziorvos korábban is elmondta a portálnak, hogy ennek a jellemző tünete a láz, hasi fájdalom, hányás, hasmenés.

– A kórokozó legtöbbször állati eredetű élelmiszerekkel vagy mosatlan zöldséggel, gyümölccsel kerül a szervezetbe. Amikor visszakövethető, hogy mi okozta a bajt, akkor a legtöbb esetben kiderül, hogy a nem megfelelően tárolt és hűtött élelmiszerek – közölte a családorvos. Figyelmezetett: nem szabad hosszabb ideig a meleg levegőn vagy napon hagyni az ételeket, folyamatos és megfelelő hűtés nélkül rövid idő alatt olyan mennyiségben szaporodhatnak el a kórokozók, amelyek nagyon súlyos tüneteket okoznak.

Kiss Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy a húsból, főleg a nyers húsból készülő ételeknél maradéktalanul tartsuk be a szabályokat, mert megfelelő hűtés, majd sütés-főzés nélkül rövid idő alatt megromlanak, fertőzést okoznak.

Ha már megtörtént a baj, nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a folyadékpótlás. Amennyiben nagyon súlyosak a tünetek, és láz, erős hasi fájdalom, nagyfokú levertség is társul hozzá, mindenképp forduljunk orvoshoz

– hangsúlyozta a háziorvos.

Az agyvelőgyulladás, vagyis Encephalitis az agyszövetet érintő gyulladásos megbetegedés, amely potenciálisan életet veszélyeztető állapot. Hátterében valamilyen kórokozó vírus vagy baktérium okozta fertőzés, esetleg autoimmun kórfolyamat állhat. A tünetek az enyhétől a súlyos, akár életet veszélyeztető stádiumig terjedhetnek.

Kezeletlen esetben az agyvelőgyulladás halálhoz vezethet.

