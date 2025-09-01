mentésesőzésvihar

Viharban, sárban rekedt turistákat mentettek a zalai rengetegben

Szombat este két kerékpáros turista tévedt el a dél-zalai erdőkben, miközben Nagykanizsáról Bázakerettyére tartottak. A sötétedésben, szakadó esőben és sárban elakadtak, így segítséget kértek. A bázakerettyei önkéntes tűzoltók terepjárókkal és gyalog indultak a keresésükre.

2025. 09. 01. 21:07
A két turistát a GPS-koordináták segítségével tudták megközelíteni, de az erdei terep miatt a járművekkel csak fél kilométerig jutottak. Onnan gyalog folytatták a kutatást. Az erős eső és a felázott talaj nehezítette a mentést, de a tűzoltók végül mindkét személyt és kerékpárjukat biztonságba helyezték – írja a Zaol vármegyei portál. A kerékpárokat annyira belepte a sár, hogy azok használhatatlanná váltak, ezért a mentők lemosták őket, majd a turistákat a szálláshelyükre vitték.

Másnap reggel ismét riasztották az egyesület tagjait: Valkonya közelében egy útra dőlt fa okozott forgalmi akadályt. A bázakerettyei önkéntesek a letenyei hivatásos tűzoltókkal együttműködve távolították el az akadályt.

