Viharban, sárban rekedt turistákat mentettek a zalai rengetegben

A két turistát a GPS-koordináták segítségével tudták megközelíteni, de az erdei terep miatt a járművekkel csak fél kilométerig jutottak. Onnan gyalog folytatták a kutatást. Az erős eső és a felázott talaj nehezítette a mentést, de a tűzoltók végül mindkét személyt és kerékpárjukat biztonságba helyezték – írja a Zaol vármegyei portál. A kerékpárokat annyira belepte a sár, hogy azok használhatatlanná váltak, ezért a mentők lemosták őket, majd a turistákat a szálláshelyükre vitték.

Másnap reggel ismét riasztották az egyesület tagjait: Valkonya közelében egy útra dőlt fa okozott forgalmi akadályt. A bázakerettyei önkéntesek a letenyei hivatásos tűzoltókkal együttműködve távolították el az akadályt.

